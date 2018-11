Ganz in der Tradition der beliebten Familienmusicals präsentiert das Tournee-Theater a.gon am zweiten Adventssonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr die Schneekönigin in der Stadthalle Aalen. Hans-Christian Andersen hat mit seiner Märchenvorlage eine wahrlich große und rührende Liebesgeschichte geschaffen, welche die Librettistin Franziska Steiof mit viel Kreativität und Liebe zum Detail in eine Bühnenfassung gegossen hat.

Das live singende und musizierende Ensemble bringt das Eis zum Schmelzen. Ein wunderschönes Bühnenbild, fantasievolle Kostüme, Thomas Zaufkes bezaubernde Musik und Franziska Steiofs humorvoll-gegenwärtige, aber auch klassisch poetische Sprache sorgen in der Advents- und Weihnachtszeit für einen unvergesslichen Abend. Die gesamte Familie – von sechsjährigen Enkeln bis zur 100-jährigen Uroma – wird begeistert und verzaubert sein.

Zur Handlung: Als Kay von einer verzauberten Spiegelscherbe in Herz und Augen getroffen wird, kehrt er sich von seiner Freundin Gerda ab, wird bitter und böse und lebt fortan bei der grausamen Schneekönigin. Gerda, von inniger Liebe angetrieben, setzt sich seine Rettung fest in den Kopf. Auf ihrer Reise begegnet sie Tieren und Menschen und gewinnt dabei neue Verbündete: Da sind zum Beispiel der treue, stets um „Pform“ bemühte Rabe mit der kleinen F-Schwäche, das sprechende Rentier oder die so weise wie wortkarge kleine Finnin, die in Orakeln spricht.

Das Publikum begleitet Gerda (gespielt von Sarah Est) auf einer magischen, bisweilen verrückten Reise. Es ist rührend mitzuerleben, wie Gerdas Liebe zu Kay ein jedes Hindernis zu überwinden vermag.