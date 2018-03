Die Polizei sucht Zeugen, die einen rücksichtslosen Fahrer beobachtet haben. Am Freitag gegen 19 Uhr überholte der Fahrer eines silberfarbenen 1er-BMW an der Ampel Ecke Hauptstraße / Böbiger Straße mehrere Fahrzeuge. Dabei ggeriet er auch auf die Linksabbiegespur des Gegenverkehrs, so dass mindestens ein entgegenkommendes Auto gefährdet wurde. Die Polizei konnte den Verkehrsrowdy im Zuge der Fahndung in Schwäbisch Gmünd anhalten.