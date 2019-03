Rückschlag für den VfR Aalen: 0:4 in Münster

Ein 0:4 (0:1) hört sich hart an – und es war hart. Allerdings: Trotz dieser bitteren Niederlage schien für den Fußball-Drittligisten VfR Aalen an diesem Samstagnachmittag mehr möglich als diese herbe Pleite bei Preußen Münster. Für das Schlusslicht von der Ostalb ist das Spiel in Westfalen ein Rückschlag im Abstiegskampf, der Rückstand auf den Nichtabstiegsplatz wuchs nach dem 26. Spieltag von sieben auf acht Punkte an.

„Münster hat verdient gewonnen, weil sie in den entscheidenden Momenten entschlossener waren“, erklärte VfR-Trainer Rico Schmitt nach der Partie. Für sein Team war mehr drin, doch seine Spieler ließen wie so oft in dieser bisher enttäuschende Saison gute Chancen liegen. Spätestens nach dem dritten Tor war bei Schmitts Mannschaft im vierten Spiel binnen zwölf Tagen der Stecker gezogen, die Münsteraner hätten das Ergebnis in den Schlussminuten noch hochschrauben können.

Statt nach dem jüngsten 4:1-Sieg am Mittwochabend gegen Unterhaching nachzulegen, gehen die Aalener nun aus einer noch schlechteren Ausgangslage in die verbleibenden zwölf Spiele.

Schmitt muss gegen Münster umbauen

Die gute alte Sportlerfloskel „Never change an winning team“ konnte Schmitt in Münster nicht bedienen. Er musste verletzungsbedingt umbauen, in seine vierte Startelf rückte für Royal-Dominique Fennell (Zerrung im Nackenbereich) Antonios Papadopoulos, der seine Sache schon nach seiner Einwechslung gegen Unterhaching mehr als ordentlich gemacht hat.

Der nächste Sieg sollte auch mit dieser Elf her, nur so kann es noch eine richtige Aufholjagd werden, die der VfR angehen will. Doch dazu muss mehr kommen als über längere Zeit im Preußenstadion.

Der VfR konnte in der ersten Halbzeit nicht an seine schwungvolle Darbietung vom Unterhaching-Spiel anknüpfen. Die Preußen drängten die Aalener in die Defensive aus der sie sich lange Zeit nicht befreien konnten. Zu viele Zweikämpfe verloren, zu viele Pässe fanden nicht den Mitspieler – Münster nutzte dies besonders über die linke Seite aus.

Der frühe Rückstand resultierte aber gleich aus dem ersten Eckball. Der VfR bekam den Ball nicht aus der Gefahrenzone, Rene Klingenburg drosch die Kugel aus kurzer Distanz ins Netz (7.)

VfR außer sich - Tor hätte zählen müssen

Der eigentliche Ausgleich hätte mit der erstbesten Aalener Möglichkeit fallen müssen: Doch nach einem Eckball von Sascha Traut und der Kopfballverlängerung von Luca Schnellbacher will Schiedsrichter Justus Zorn den abstaubenden Matthias Morys im Abseits gesehen haben – stand er aber nicht, mindestens ein Münsteraner (Sandrino Braun) war dem Tor noch näher (24.). Der VfR war außer sich, auch hinterher noch. Für Schmitt war dieses nicht gegebene Tor ein „Knackpunkt“ des Spiels.

Immerhin geriet Aalen nicht noch höher in Rückstand, die Latte rettete nach einem Schuss von Lukas Cueto (26.). Statt 1:1 ging es nach einer weiteren ausgelassenen Möglichkeit fast per Eigentor (45.) mit einem 0:1 in die Halbzeitpause.

Uns tut das richtig gut, hier mit einem 4:0 raus zu gehen. Marco Antwerpen, Trainer Preußen Münster

Aus der kam der VfR besser, machte vor allem in den ersten Minuten endlich Druck, vergab aber wieder aussichtsreich durch Petar Sliskovic frei vor dem Tor nach Pass von Morys (49.). Die Preußen schlugen alsbald wieder zu: Cueto wurde nicht richtig angegriffen und schloss aus 14 Metern ab – 2:0 (61.). Und dieser Cueto sorgte auch für das dritte Aalener Gegentor sechs Minuten später. Nach einem Eckball verlängerte Hoffmann, Cueto kam im Strafraum an die Kugel und staubte ab.

Beim 4:0 passte wie beim 3:0 bei der VfR-Abwehr erneut die Zuordnung nicht. Nach einer Freistoßflanke von Kevin Rodrigues Pires köpfte Ole Kittner ein (80.). „Uns tut das richtig gut, hier mit einem 4:0 raus zu gehen“, befand Münsters Coach Marco Antwerpen. In den vergangenen neun Spielen trafen die Preußen nur drei Mal – dieser VfR machte es ihnen leichter, auch wenn es für ihn hart war.

