Röntgenstraße: Grüne sind unzufrieden mit der Stadt

Ein echter oder kein Kompromiss in der Röntgenstraße? Mit der Variante „Straße wird Einbahnstraße mit Wendeanlage“ (wir berichteten ausführlich) und der Einziehung der Straße, wie im Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung mit zwei Gegenstimmen empfohlen, kann die Mehrheit im Gemeinderat ganz gut leben. Der Auslegungsbeschluss ging jetzt bei vier Gegenstimmen durch und mit der Lösung der Verwaltung tun sich besonders die Grünen schwer. Ihr Hauptvorwurf: Die Interessen der Betriebe in der Nachbarschaft wurden nicht so stark gewertet und bei der Verwaltung sei die Entscheidung, die Straße einzuziehen, schon von Anfang an gefallen.

Die Röntgenstraße ist jetzt seit einem Dreivierteljahr omnipräsent im Gemeinderat. Es gab etliche Diskussionen und unter anderem zwei Vor-Ort-Termine. Aalens Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle erklärte nochmals den „Kompromiss, der gewachsen ist“ und der „nicht auf eindeutige Zustimmung der Nachbarschaft stößt“. Also die Variante Wendeanlage und Parkplätze auf dem Gelände von Iso-Chemie. Die Firma will kräftig expandieren und auch Nachbar EZcon Network will sich vergrößern. Steidle nannte auch einen ökologischen Aspekt – „eine versiegelte Straße wird entsiegelt und begrünt.“

„Nachteile für die Anlieger“

Viel Zeit hätte man sich gespart (Michael Fleischer, Grüne), wenn man das Ganze „anders aufgezogen und anders agiert hätte“. Mit der beschlossenen Variante würden die Anlieger Nachteile erleiden und sie seien nicht genug mit einbezogen worden. Er ist sich sicher: „Man hätte eine Lösung gefunden, mit der die Anwohner leben können.“ Jedenfalls dürfe ein Verfahren nie wieder so laufen wie in der Röntgenstraße.

Tatsächlich, so Senta D’Onofrio (SPD), „waren die Interessenabwägungen nicht deutlich genug“. Aber, was ganz wichtig sei, hier würde ein Gewerbegebiet optimiert.

Norbert Rehm (FDI) sah das, an die Adresse seiner Vorrednerin gewandt, ganz anders: „Eine Optimierung einer Gewerbefläche für ein Unternehmen gibt es nicht.“ Die FDI hatte dann auch einen Abänderungsantrag gestellt, den Friedrich Klein erarbeitet hat. Stellen konnte er ihn aber nicht. Aus Befangenheitsgründen musste er den Sitzungssaal verlassen. Der Antrag hatte kurz zusammengefasst folgenden Inhalt: Die Verwaltung erarbeitet eine neue Planung für eine abgeänderte Variante 1. Dadurch würde die Röntgenstraße als Durchgangsstraße erhalten bleiben, das Parkhaus auf dem früheren Jedele-Gelände gebaut werden.

Sorge: Mehr Schadstoffe

Dadurch sei es möglich, dass die Parkplätze für Iso-Chemie außerhalb des Firmengeländes liegen – „was bei Firmen üblich ist“. Die von der Verwaltung vorgeschlagene Lösung berge für die Anlieger, ausgenommen Iso-Chemie und EZcon, nur Nachteile. Das gelte auch für die Anlieger in der Robert-Bosch-Straße vom Hotel Habana bis zum Kreisel östlich. Es fielen viele Park- und Haltezonen weg, alle Zufahrts- und Anfahrtswege verlängerten sich erheblich und durch den Stop-and-go-Verkehr bei der Einfahrt in die Robert-Bosch-Straße würden mehr Feinstaub und Stickoxide anfallen. Die Mehrheit sah das anders: Für den FDI-Antrag stimmte nur Rehm.