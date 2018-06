Ellwangen-Röhlingen (an) - Beim Hohenlohe-Cup in Niedernhall haben die Röhlinger Rope Skipperinnen einmal mehr ihr Können unter Beweis gestellt. So belegten sie gleich mehrere Podestplätze.

Beim E4 in der Altersklasse (AK) V belegte Leni Rechtenbacher den ersten und Taina Burkert den zweiten Platz, in AK IV Anna Springer den ersten Platz sowie Alina Fürst in AK III den zweiten Platz.

Nele Jotz ersprang sich beim E3 in AK III den zweiten Platz. Das mitgereiste Showteam der Röhlinger faszinierte mit seiner Show „hora larvarum“ (Geisterstunde) im Rahmen der Siegerehrung das Publikum.