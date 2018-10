Zum achten und damit letzten Vorrunden-Kampf der Verbandsliga-Württemberg hat der AC Röhlingen den KV Plienigen in der Röhlinger Sechtahalle empfangen und konnte diesen knapp mit 18:17 besiegen. Mit diesem Erfolg ging der AC Röhlingen vor heimischem Publikum zum dritten Mal in Folge als Sieger von der Matte und schaffte es dadurch in der Vorrunde zu Hause ungeschlagen zu bleiben.

Vor der Begegnung der beiden Mannschaften pokerte der AC Röhlingen einmal mehr mit seiner Aufstellung und schickte eine Mannschaft in die Auseinandersetzung mit Plieningen, mit der der Gegner so vermutlich nicht gerechnet hat. Doch die AC-Ringer hatten letztlich richtig gepokert.

Der Abschluss der Hinrunde lässt zudem ein erstes Saison-Resümee zu, bei dem der AC Röhlingen mit seinen 8:8-Punkten aus vier Siegen und einem fünften Tabellenplatz voll im Soll liegt und damit gespannt auf die Rückrunde blicken kann. Die Einzel-Ergebnisse (AC Röhlingen - KV Plieningen): 57 kg fr.: Adrian Maierhöfer - Johannes Hörlein (SS; 12:0; 4:0); 130 kg gr.: Ivan Nemeth - Benjamin Nüssle (SS; 10:0; 8:0); 61 kg gr.: Stefan Maierhöfer: k. V. (KL; 0:0; 12:0); 98 kg fr.: Bendeguz Toth - Artur Rohleder (SS; 10:0; 16:0); 66 kg fr.: Fabian Stock - Robert Kardos (TÜN; 0:16; 16:4); 86 kg gr.: Michael Bahle - Benny Willhaus (PN; 4:6; 16:5); 71 kg gr.: Tim Wist - Eduard Davidov (PS; 5:2; 18:5); 80 kg fr.: Tom Philipp - Yousif Al-Nisani (TÜN; 0:16; 18:9); 75 kg fr.: Christian Link - Andranik Ovsepian (TÜN; 0:16; 18:13); 75 kg gr.: Michael Wöhrle - Mairbek Erznukaev (TÜN; 0:4; 18:17).

Reserve der AC mit Derbysieg

Die Reserve des AC Röhlingen war an diesem Kampfwochenende ebenfalls im Einsatz und konnte ihr Regional-Derby gegen die Reserve der KG Fachsenfeld/Dewangen eindrucksvoll deutlich mit 38:10 gewinnen.

Damit konnte die Reservestaffel ihre Position in der oberen Tabellenhälfte der Bezirksklasse III weiter festigen.