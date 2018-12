(an) - Dass die Turniere im Frauen-Ringen nicht gleich um die Ecke sind, haben einmal mehr die beiden erfolgreichen Schwestern des AC Röhlingen, Laura und Maren Vornberger erkennen können. Beim Internationalen Brandenburg-Cup in Frankfurt/Oder und dem Internationalen Berliner Women und Girls Wrestling erzielten sie starke Ergebnisse.

Waren beim Brandenburg-Cup in Frankfurt/Oder noch insgesamt 121 Teilnehmerinnen am Start, stand drei Wochen später das nächste große internationale Frauenturnier in Berlin auf dem Programm. Bei diesem Mammutturnier, das zum 13. Mal ausgetragen wurde, gingen Vereinsmannschaften und Nationalteams aus insgesamt 141 Vereinen beziehungsweise Verbänden aus 14 Ländern an die Matte. Am Ende trugen dabei 388 Teilnehmerinnen in vier Altersklassen 702 Kämpfe aus.

Maren Vornberger ging beim Brandenburg-Cup in Frankfurt erstmals bei den Frauen an den Start. In der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm wurden ihr gleich zu Beginn starke Gegnerinnen zugelost. Den Auftakt bestritt sie gegen Peggy Liedtke vom Demminer SV. Diese Gegnerin konnte Sie technisch überlegen mit 10:0 besiegen. In Runde zwei dann der große Showdown von Maren Vornberger. Gegen die mehrfache Medaillengewinnerin auf Internationalen Turnieren, Anastasia von Steuben, SAV Torgelow rang sie sich regelrecht in einen Rausch und besiegte die Favoriten mit 8:1-Punkten. Im Finale musste sie dann der Europameisterin Lisa Ersel vom SV Luftfahrt Berlin den Vortritt lassen und unterlag entscheidend. Der zweite Platz ist dennoch stark. Laura Vornberger startet beim selben Turnier in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm. Hier traf sie zu Beginn auf die Polin Martyna Zük, Agros Zary, die sie nach einer 9:0-Führung auf beide Schultern legte. In Runde zwei musste dann Mariam Schöne vom SV Grün-Weiß Weißwasser die Überlegenheit des Röhlinger Talents anerkennen. Diese Gegnerin besiegte Laura Vornberger mit 11:0 technisch überlegen und stand somit im Finale.

Im Finale folgt die Niederlage

Hier traf sie auf Laura Kühn vom SV Luftfahrt Berlin, der sie einen 6:2-Sieg überlassen musste. Am Ende jedoch ebenfalls ein hervorragender zweiter Platz. Drei Wochen später startet Laura Vornberger in dem bereits eingangs geschilderten Mammutturnier in Berlin. Trotz Zulosung in einen bärenstarken Pool startete sie in der Gewichtsklasse bis 65 kg unter 16 Teilnehmerinnen mit einem 8:4-Punktsieg über Clara Wurt, SV Luftfahrt Berlin. In Runde zwei besiegte sie die Schwedin Nora Svensson vom Helsingborgs Wrestling Team mit 10:0 technisch überlegen.

Verletzung verhindert Erfolg

Gegen die spätere Finalteilnehmerin Marie Trautmann, SV Gailbach lag sie mit 4:3 in Führung. Dabei verletzte sie sich bei einer Aktion und musste so noch zwei Punkte zum 4:5 abgeben, was eine bessere Platzierung zunichte machte. Die Verletzung war so schwerwiegend, dass sie die beiden weiteren Kämpfe verletzungsbedingt kampflos abgeben musste, und am Ende einen guten sechsten Platz belegte.