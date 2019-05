Beim diesjährigen internationalen Turnier im Niederländischen Utrecht gingen mit Laura und Maren Vornberger auch die zwei seit Jahren sehr erfolgreichen Ringerinnen des AC Röhlingen an den Start. Die 330 000-Einwohner-Stadt, die geografisch genau in der Mitte des Tulpenstaates liegt, war zum 49. Mal Schauplatz.

Nach eigenen Angaben handelt es sich dabei um das größte Nachwuchsturnier in Westeuropa, bei dem 632 Ringer aus 22 Nationen in acht Altersklassen am Start waren. Sportler aus ganz Europa sowie der USA boten wiederum Ringkampfsport auf höchstem Niveau. Das Turnier erfreut sich jährlich der starken internationalen Konkurrenz und ist mittlerweile ein fester Bestandteil des internationalen Wettkampfkalenders. Am Ende konnte Laura Vornberger den Turniersieg und Maren Vornberger den zweiten Platz mit nach Hause nehmen.

In der Altersklasse weibliche Kadettinnen ging Laura Vornberger unter acht Starterinnen aus sechs verschiedenen Ländern in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm (kg) an den Start. Gleich zu Beginn traf sie dabei auf die Französin Lauryne Bracy vom Team Normandy, die sie nach kurzem Abtasten und einer 4:0-Führung nach 1:42 Minuten auf beide Schultern zwingen konnte.

Per Schultersieg ins Finale

In der zweiten Auseinandersetzung machte sie es noch schneller und legte die US-Amerikanerin Sierra Layne, Elite Betterman nach nur gut einer halben Minute auf beide Schultern. In Runde drei folgte dann nach einer eingangs engen Auseinandersetzung ein weiterer Schultersieg, indem sie die Tschechin Jirina Zajickova, Sokol Plzen nach einer 9:3-Punktführung ebenfalls entscheidend bezwingen konnte. Somit stand sie im Finale gegen die amtierende Deutsche Meisterin Lena Rösler vom AC Ückerath, die im zweiten Pool ihre Gegnerinnen aus Dänemark, Frankreich und Polen ebenfalls alle frühzeitig besiegen konnte. Gleich zu Kampfbeginn merkte man Laura an, das sie gewillt war das Finale gegen die Favoritin für sich zu entscheiden. Mit gezielten und gut vorbereiteten Beinangriffen erarbeitete sie sich schnell einen komfortablen Vorsprung und ging mit 9:4 Punkten in Führung. Kurz vor Ablauf kam sie durch eine Unachtsamkeit noch in eine prekäre Lage, konnte sich jedoch durch einen Kraftakt befreien und besiegte die Deutsche Meisterin mit 9:8 Punkten.

Die aktuelle Deutsche Vize-Meisterin der Juniorinnen und Dritte der DM Frauen, Maren Vornberger startete eine Altersklasse höher bei den weiblichen Juniorinnen in der Gewichtsklasse bis 53 kg gleich verheißungsvoll ins Turnier. Zum Auftakt besiegte sie Carolin Kitiratschky vom AC Ückerath nach 1:41 Minuten technisch überlegen mit 11:0 Punkten. Bereits im zweiten Kampf traf sie dann auf die hohe Favoriten und spätere Turniersiegerin Emilie Haase, RV Thalheim, welcher sie einen großartigen Kampf lieferte. Der Europameisterin konnte sie als einzige Ringerin einen technischen Punkt abnehmen, musste jedoch am Ende eine Punktniederlage hinnehmen. In Runde Drei folgte dann erneut ein technischer Überlegenheitssieg nach 2:21 Minuten über Heidi Morjan, ebenfalls AC Ückerath was am Ende einen hervorragenden zweiten Platz bedeutetet.