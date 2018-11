Ellwangen-Röhlingen (an) - Am vergangenen Samstag, dem fünften Rückrunden-Kampftag der Verbandsliga Württemberg, hat es bei den Röhlinger Ringern mit dem ersten Rückrunden-Sieg geklappt. Die Röhlinger besiegten den SV Dürbheim vor heimischem Publikum mit 19:15 Punkten. Mit diesem Sieg konnte der AC extrem wichtige Punkte im Abstiegskampf einfahren und nun mit etwas breiterer Brust in die beiden verbleibenden Kämpfe gegen Korb und Münster gehen, die ebenfalls vor dem eigenen Publikum ausgetragenen werden.

Der AC Röhlingen hat verglichen mit seinen Liga-Kontrahenten nur noch zwei Kämpfe in der diesjährigen Saison auf dem Plan, da der ursprünglich letzte Kampftag gegen den KV Plieningen vorgezogen wurde und bereits am vergangenen Sonntag ausgerungen wurde. Hierbei musste der AC beim KV Plieningen eine deutliche 10:28-Niederlage hinnehmen, da der AC in seiner Aufstellung auf Stammpersonal verzichten musste und somit den Vorrunden-Erfolg gegen die Stuttgarter nicht wiederholen konnte.

Der AC steht nun mit 10:18 Punkten nach wie vor auf dem drittletzten Tabellenplatz, der den Ligen-Verbleib aller Voraussicht nach sicherstellen würde. Zusätzlich ist zu erwähnen, dass der AC noch die beiden Duelle gegen diejenigen Mannschaften (Korb und Münster), die hinter ihm platziert sind, absolvieren muss. Die Einzel-Ergebnisse (AC Röhlingen - SV Dürbheim):

57 kg gr.: Stefan Maierhöfer - David Meßmer (TÜS; 19:3; 4:0).

130 kg fr.: Ivan Nemeth - Valentin Zepf (PS; 10:2; 7:0).

61 kg fr.: Adrian Maierhöfer - Luca Kupferschmied (SS;12:0; 11:0).

98 kg gr.: Dominik Waldner - k. V. (KL; 0:0; 15:0).

66 kg gr.: Martin Haas - Dominik Mattes (TÜN; 0:16; 15:4).

86 kg fr.: Michael Bahle - Sebastian Zepf (TÜN; 0:16; 15:8).

71 kg fr.: Fabian Stock - Stefan Dobri (SN; 1:10; 15:12).

80 kg gr.: Martin Szabo - Michael Kalmbach (TÜS; 18:0; 19:12).

75 kg gr.: Tim Wist - Pascal Mattes (PN; 1:4; 19:14).

75 kg fr.: Aaron Heib - Mathias Zepf (PN; 3:5; 19:15).

Die Einzel-Ergebnisse (KV Plieningen - AC Röhlingen):

57 kg gr.: Johannes Hörlein - Stefan Maierhöfer (TÜS; 1:16; 0:4).

130 kg fr.: Benyamin Nüssle - Alexander Voss (SN; 8:1; 4:4).

61 kg fr.: Tim Dieringer - Adrian Maierhöfer (SS; 4:11; 4:8).

98 kg gr.: Artur Roleder - Martin Szabo (PS; 2:8; 4:10).

66 kg gr.: Eduard Davidov - Martin Haas (TÜN; 16:0; 8:10).

86 kg fr.: Yousif Al-Nisani - Tom Philipp (TÜN; 20:4; 12:10).

71 kg fr.: Robert Kardos - Fabian Stock (TÜN; 15:0; 16:10).

80 kg gr.: Benny Willhaus - Michael Bahle (SN; 8:3; 20:10).

75 kg gr.: Mairbek Erznukaev - Tim Wist (SN; 9:0; 24:10).

75 kg fr.: Andranik Ovsepian - Aaron Heib (AN; 12:1; 28:10).