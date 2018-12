Ellwangen-Röhlingen (mw) - Am 15. und damit vorletzten Kampftag der Verbandsliga haben die Ringer des AC Röhlingen den SC Korb zum Kellerduell zweier Tabellennachbarn empfangen. In einer mitreißenden Auseinandersetzung, die erst mit dem vorletzten Einzelkampf entschieden werden konnte, setzte sich der AC Röhlingen mit 19:14 durch und konnte dadurch im Abstiegskampf endgültig aufatmen, da der Verbleib in der Verbandsliga nun gesichert ist.

Vor der Begegnung der beiden Mannschaften war man sich auf Seiten der Röhlinger darüber im Klaren, dass es einmal mehr eine knappe Kiste geben wird, da der AC den Vorkampf noch mit 15:14 an den SC Korb abgeben musste. Aus diesem Grund war man gewillt, die bestmögliche Mannschaft auf die Matte zu schicken, um die Vorkampf-Pleite wieder gut zu machen und das Thema Abstiegskampf final abhaken zu können.

Führung ins Ziel gebracht

Dieses Vorhaben konnte dann auch durch den starken Kampfgeist der Röhlinger Mannschaft in die Tat umgesetzt werden, wobei man eine zwischenzeitliche Elf-Punkte Führung am Ende knapp aber verdient ins Ziel bringen konnte.

Der AC Röhlingen steht nach nun 15 Begegnungen mit 12:18 Punkten auf dem siebten (drittletzten) Tabellenplatz und kann sogar mit etwas Glück noch Boden nach vorn gutmachen. Der letzte Kampftag inklusive Saisonabschluss des AC Röhlingen findet bereits kommenden Samstag in der heimischen Sechtahalle gegen die TSVgg Münster statt.

Die Einzel-Ergebnisse (AC Röhlingen - SC Korb):

57 kg gr.: Stefan Maierhöfer - k. V. (KL; 0:0; 4:0).

130 kg fr.: Bendeguz Toth - Sali Beytula (TÜS; 16:0; 8:0).

61 kg fr.: Adrian Maierhöfer - Sulaiman Noori (PN;9:17; 8:3).

98 kg gr.: Dominik Waldner - Moritz Gammerdinger (SS; 10:0; 12:3).

66 kg gr.: Martin Haas - Kevin Schaal (PS; 7:2; 14:3).

86 kg fr.: Michael Bahle - Felix Rohrwasser (SN; 0:12; 14:7).

71 kg fr.: Fabian Stock - Pierre Morhardt (PN; 4:12; 14:10).

80 kg gr.: Martin Szabo - Nicolas Ertolitsch (TÜS; 15:0; 18:10).

75 kg gr.: Tim Wist - Alexander Zentgraf (PS; 3:1; 19:10).

75 kg fr.: Aaron Heib - Murad Makaev (SN; 5:8; 19:14). Die zweite Mannschaft des AC Röhlingen musste sich bei ihrer Auseinandersetzung knapp mit 21:22 gegen Unterelchingen II geschlagen geben.