Ellwangen-Röhlingen (an) - 19 Jahre ist es her, dass die erste Mannschaft des AC Röhlingen zum bislang letzten Mal eine Meisterschaft gewinnen und als Erstplatzierter in die nächsthöhere Klasse – damals in die Landesliga – aufsteigen konnte. Ein derart historisches Ereignis konnten die Ringer am vergangenen Samstag mit einem 23:14-Auswärtssieg in Dürbheim wiederholen. Damit starten die Röhlinger in der kommenden Runde in der Oberliga.

Die Ausgangssituation hätte für den AC Röhlingen am 15. Kampftag der Verbandsliga Württemberg nicht klarer sein können. Schließlich musste der AC Röhlingen nur noch einen der beiden verbleibenden Kämpfe – gegen den SV Dürbheim oder den AV Hardt – gewinnen, um definitiv nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden zu können.

Sechs Einzelduelle gehen nach Röhlingen

Dementsprechend hochmotiviert gingen die Ringer des AC Röhlingen in die Begegnung gegen den SV Dürbheim, um gleich die erste Chance zum Gewinn der Meisterschaft für sich nutzen zu können. So sollte es dann auch kommen. Denn der AC konnte sechs der zehn Einzel-Begegnungen für sich entscheiden und damit den Mannschaftssieg unter Dach und Fach bringen. Der am kommenden Samstag noch anstehende Mannschaftskampf gegen den AV Hardt ist somit für den AC Röhlingen aus tabellarischer Sicht uninteressant. Nichtsdestotrotz möchte der AC zum Saisonabschluss vor heimischem Publikum nochmals als Sieger von der Matte gehen und die Punkte in Röhlingen behalten.

Die Einzel-Ergebnisse (SV Dürbheim: AC Röhlingen – 14:23:

57 kg gr.: David Messmer - Stefan Maierhöfer (SS; 0:10; 0:4).

130 kg fr.: Manuel Mattes - Bendeguz Toth (TÜS; 0:17; 0:8).

61 kg fr.: k. V. :- Adrian Maierhöfer (KL; 0:0; 0:12).

98 kg gr.: Gheorghe Erhan - Dennis Wolf (SN; 5:1; 4:12).

66 kg gr.: David Borsos - Martin Haas (PN; 12:1; 7:12).

86 kg fr.: Sebastian Zepf - Aaron Heib (TÜN; 16:1; 11:12).

71 kg fr.: Luca Kupferschmid - Fabian Stock (TÜS; 0:16; 11:16).

80 kg gr.: Valentin Zepf - Martin Szabo (PS; 0:9; 11:19).

75 kg gr.: Pascal Mattes - Michael Wöhrle (PN; 14:2; 14:19).

75 kg fr.: Tobias Kaip - Stas Wolf (TÜS; 0:16; 14:23).

Reserve unterliegt KSV Aalen

Die Reserve-Mannschaft des AC Röhlingen trat im Spitzenkampf der Bezirksklasse II beim KSV Aalen an und musste sich gegen den Ligen-Primus mit 18:28 geschlagen geben. Trotz dieser Niederlage rangiert der AC II weiter auf dem zweiten Platz.