Ellwangen-Röhlingen (an) - Am zweiten Kampftag der Ringer-Verbandsliga Württemberg hat der AC Röhlingen in der heimischen Sechtahalle den TSV Herbrechtingen zum Derby empfangen. Nachdem die AC-Ringer in der vergangenen Woche noch eine knappe Niederlage hinnehmen musste, war man am vergangenen Samstag vor dem eigenen Publikum auf Wiedergutmachung aus. Diesem Anspruch wurde der AC auch gerecht und besiegte den TSV in einer von Spannung nicht zu überbietenden Auseinandersetzung mit 14:13 und konnte folglich einen gelungenen Heim-Auftakt in der noch jungen Saison feiern.

Vor der Begegnung der beiden Mannschaften wurde mit der Mannschafts-Aufstellung gepokert. Demnach war von Anfang an klar, dass es einmal mehr eine knappe Kiste geben würde. Dabei ließ sich die gut eingestellte Röhlinger Auswahl von einem 4:9-Halbzeit-Rückstand nicht beirren und konnte den Mannschaftskampf in der zweiten Halbzeit noch zu ihren Gunsten wenden, als man vier Einzel-Siege für sich verbuchen konnte. Neben der überragenden Röhlinger Mannschaftsleistung waren hierbei Schultersieger Aaron Heib und Tim Wist als Matchwinner hervorzuheben. Mit diesem Sieg konnte sich der AC auf Tabellenplatz sieben verbessern.

Die Einzel-Ergebnisse

57 kg fr.: Adrian Maierhöfer - Muhammed Tasdelen (PN; 2:6; 0:2).

130 kg gr.: Bendeguz Toth - Tuncay Yildiz (TÜS; 15:0; 4:2).

61 kg gr.: Stefan Maierhöfer - Alexandru Petcu (PN; 5:6; 4:3).

98 kg fr.: Martin Mayer - Christoph Krämer (PN; 0:6; 4:5).

66 kg fr.: Fabian Stock - Mihai Vranceanu (SN; 2:12; 4:9).

86 kg gr.: Martin Szabo - Riccardo Caricato (PS; 7:3; 6:9).

71 kg gr.: Michael Wöhrle - Rico Strubel (PS; 6:3; 8:9).

80 kg fr.: Aaron Heib - Marcel Strubel (SS; 9:6; 12:9).

75 kg fr.: Christian Link - David Dobre (TÜN; 0:15; 12:13).

75 kg gr.: Tim Wist- Eduard Kruse (PS; 5:1; 14:13).

Die Röhlinger Reserve war am vergangenen Wochenende ebenfalls im Einsatz und konnte bei ihrem Saison-Auftakt den KSV Aalen 05 I mit 30:18 besiegen und damit auf einem guten zweiten Tabellenplatz klettern.

Bereits am kommenden Samstag wird zwischen der TSG Nattheim und dem AC Röhlingen das nächste Regional-Derby ausgetragen. Die Röhlinger werden versuchen den Schwung aus der zweiten Kampfwoche mitzunehmen, um auch in Nattheim ein ernstzunehmender Gegner zu sein.