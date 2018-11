Die Rückrunde verlief für den Ringen-Verbandsligisten AC Röhlingen nicht zufriedenstellend. Bisher musste man drei Niederlagen in Folge einstecken und gastiert an diesem Samstag um 19.30 Uhr beim Tabellenzweiten, dem AV Hardt. Auch diese Aufgabe wird aufgrund der Personalsorgen deutlich schwerer als im Hinkampf in Röhlingen.

Diesen konnte der ACR relativ deutlich mit 24:14 gewinnen. Für den Rückkampf im Schwarzwald ist allerdings der Gastgeber Favorit. Dennoch gibt sich das Team von Trainer Bernd Rettenmaier kämpferisch und wird alles versuchen eine kleine Überraschung zu landen. Der ACR rechnet sich eine kleine Außenseiter-Chance aus und will mit der hoffentlich richtigen Aufstellung dem Gegner in diesem nächsten Kampf ein Bein stellen.

Die zweite Mannschaft und die Schülermannschaft sind an diesem Wochenende kampffrei.