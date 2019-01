Räuber fordern Kleidung eines 22-Jährigen

Zwei Männer haben einen 22-Jährigen in Heidenheim in der Friedrichstaße in der Nähe eines Parkhauses überfallen. Wie die Polizei mitteilt, sprachen sie den jungen Mann gegen 2.30 Uhr an, ob er Zigaretten hätte. Als er verneinte, packten sie ihn – und fingen an, ihn zu durchsuchen.

Bei der Durchsuchung fanden die beiden Täter ein Handy und eine Lautsprecherbox. Beides nahmen sie dem 22-Jährigen weg. Aber nicht nur das: Die Männer verlangten dann die schwarze Jacke und den blauen Pullover des Opfers. Dann flüchteten sie. Der 22-Jährige konnte zur Personenbeschreibung lediglich angeben, dass die Täter ungefähr 1,80 Meter groß waren.