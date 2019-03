Räte zufrieden: Charme des Freibads bleibt erhalten

Im September nach dieser Badesaison sollen die Bagger anrücken: Dann geht es endlich los mit der Sanierung des Spieselfreibads. Dass das beliebte Freibad jetzt modernisiert und auf den neuesten Stand gebracht wird aber seinen Charme behält, kommt bestens an im Ortschaftsrat. Der hatte sich jahrelang mit den damaligen Sanierungsplanungen beschäftigt und ist mit ihnen nie richtig warm geworden. Was den Rat besonders freut: Das Hauptgebäude wird zwar grundlegende saniert, bleibt aber erhalten. Genauso wie der schöne Blick auf das terrassenförmige Gelände.

Einen Spatenstich zum Beginn der Bauarbeiten wird es nicht geben. Noch vor der Saison 2019 und wenn es endgültig frostfrei ist, soll es an den Bau der Versorgungsleitungen gehen. Nach der – verkürzten – diesjährigen Badesaison (Ende August) beginnt dann die eigentliche Sanierung. Wenn alles wie geplant läuft, erwartet die Besucher im Mai 2020 ein saniertes Spieselfreibad. Die Sanierungsplanung ist quasi „hinter den Kulissen“ fortgeschritten, hatte Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Weiß erklärt und damit indirekt die Sorge mancher Bürger genommen, der Fokus liege in letzter Zeit vor allem auf dem Kombibad im Hirschbach.

Norbert Saup von den Stadtwerken (Leitung Geschäftsbereich Anlagen) erklärte, wie die Sanierung ablaufen wird. Die Architektur des Hauptgebäudes soll in weiten Teilen erhalten bleiben, das aber beispielsweise Eternitdach kommt runter und eine Photovoltaikanlage rauf. Im Erdgeschoss (Eingangsbereich, Kasse) werden Sozialräume, Kiosk, Schulungsräume abgeordnet, ins Untergeschoss kommen Umkleideräume, Toiletten, Lagerräume und die Heizzentrale. Künftig, so die Idee, könnte das Blockheizkraftwerk der Braunenbergschule das Freibad mitversorgen. Für die Außenanlagen ist unter anderem geplant: Am Nichtschwimmerbecken wird eine Sitztreppe ähnlich wie die bestehende beim Schwimmerbecken gebaut. Sie soll auch den Hang abfangen, weil der künftige neue Weg näher am Beckenrand verläuft. Die Durchschreitebecken kommen weg, aus hygienischen Gründen und aus Gründen der Barrierefreiheit.

Barrierefreiheit geht doch

Die war auch wieder Thema. In der ursprünglichen Planung hatte es geheißen, dass eine Barrierefreiheit in der bisherigen Anlage nicht oder nur sehr schwer zu lösen sei. Laut Stadtwerke konnte das Problem gelöst werden, alle Steigungen würden unter den vorgeschriebenen sechs Prozent liegen. Das Argument Barrierefreiheit, erinnerte Albrecht Jenner (SPD) sei ja immer das „K.O-Argument“ gewesen. Nun zeige sich (Josef Anton Fuchs, CDU), dass es eben doch mit relativ geringen Mitteln gehe. Auch Franz Fetzer (Freie Wähler), einer der schärfsten Kritiker an den früheren Plänen, fühlte sich bestätigt: „Jetzt funktionieren viele Dinge, die vorher nicht zu gehen schienen.“

Sigrun Huber-Ronecker (Grüne) fragte an, wie sich die Sanierung auf die künftigen Eintrittspreise auswirke. Weiß erklärte, man müsse zum Inflationsausgleich die Preise moderat erhöhen, die aber nicht auf den Sanierungskosten basieren. Das Freibad sei wie überall ein Zuschussbetrieb, man werde in kleinen Schritten und „engmaschig“ erhöhen. Einen „Preisschock“ werde es jedenfalls nicht geben.