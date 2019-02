Sieg, Niederlage, Unentschieden – für die Tischtennis-Mannschaft des TSV Untergröningen war am jüngsten Spieltag alles dabei. Die Top-Mannschaft der Damen landeten einen Auswärtserfolg.

Damen Verbandsliga:

VfR Altenmünster - TSV Untergröningen 3:8. In der Tischtennis-Verbandsliga der Damen setzt das Quartett des TSV Untergröningen seine Siegesserie fort. Gegen den VfR Altenmünster gelang ein klarer 8:3-Erfolg und damit bleiben die Kochertälerinnen auch im dritten Spiel der Rückrunde weiter ohne Niederlage.

Mit 16:8 Punkten schieben sich die TSVlerinnen auf den dritten Tabellenplatz und die Frage ist berechtigt – „Quo vadis Untergröningen?“ “Wohin geht der Weg“? Ein Punkt Rückstand auf Tabellenführer TTC Lützenhardt und punktgleich mit dem Zweiten aus Neckarsulm. Der Erste steigt direkt in die Oberliga auf, der Zweite spielt in der Relegation um den Aufstieg. Dies ist der Blick nach oben, der Blick nach unten zeigt derzeit acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz (TTC Gnadental) und sechs Punkte auf den Relegationsplatz (TTC Reutlingen). Und was machen die Damen? Halten es wie „Kaiser“ Franz Beckenbauer: „Schau´n mer mal“. Am Samstag 23. Februar, 16 Uhr) gilt es zu Hause gegen den TTC Gnadental nach Möglichkeit wieder zwei Punkte auf die Habenseite zu bekommen, danach „Schau´n mer mal“.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Nina Feil/Laura Henninger, Amelie Fischer/Miriam Kuhnle (1); Einzel: Amelie Fischer (3), Nina Feil (1), Miriam Kuhnle (1), Laura Henninger (2).

Damen Verbandsklasse Süd:

TSV Untergröningen III - 1.TTC Wangen 8:4.

Zwei wichtige Punkte erspielte sich die zweite Damenmannschaft des TSV Untergröningen in der Tischtennis Verbandsklasse Süd. Gegen die ebenfalls im Tabellenkeller steckenden Gäste vom 1.TTC Wangen gelang dank starker Doppel ein Erfolg und damit verschaffen sich die Kochertälerinnen (9:9 Punkte) ein zwei Punkte Polster auf die Abstiegsränge.

Mit einem ausgeglichenen Punktekonto (9:9) schieben sich die Untergröninger Damen auf Platz vier in der Verbandsklasse und haben damit ein kleines Zwei-Punkte-Polster auf die Abstiegsplätze. Nach zwei spielfreien Wochen geht es am dann am 9. März zum Auswärtsspiel gegen die TG Schwenningen (8:10) wo ein Punktgewinn wieder äußerst wichtig wäre.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Laura Henninger/Cristina Krauß (1), Petra Henninger/Anja Reiner (1); Einzel: Laura Henninger (2), Petra Henninger (1), Cristina Krauß (2), Anja Reiner (1).

Damen Landesklasse:

TSV Untergröningen III - SF Rammingen 8:3.

Die dritte Garde des TSV Untergröningen landet den nächsten Erfolg in der Tischtennis-Landesklasse. Die Heimaufgabe gegen die Gäste vom SF Rammingen gewannen die Kochertälerinnen auch dank einer diesmal starken Doppelvorstellung souverän mit 8:3.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Corinna Engel/Carola Mangold (1), Lea Elzner/Anja Loss (1); Einzel: Corinna Engel (2), Lea Elzner (1), Carola Mangold (1), Anja Loss (2).

Mädchen Verbandsklasse Süd:

SV Deuchelried - TSV Untergröningen 5:5.

Ein Doppel-Auswärtsspiel im Allgäu stand für die zweite Mädchen-Mannschaft des TSV Untergröningen auf dem Programm. Durch ein überraschendes Remis im ersten Spiel beim SV Deuchelried sichert sich die zweite TSV-Garde den Klassenerhalt in der Tischtennis Verbandsklasse der Mädchen.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Lea Elzner/Yeliz Kocbinar (1), Lotte Groß/Julianna Wolf; Einzel: Lea Elzner (1), Yeliz Kocbinar, Lotte Groß (2), Julianna Wolf (1).

SG Aulendorf - TSV Untergröningen 6:0.

Im zweiten Spiel gegen den Tabellenzweiten aus Aulendorf hatte man dann nicht mehr genügend Pfeile im Köcher. Unglücklich, dass auch in dieser Begegnung drei der sechs Spiele in den fünften Satz gingen und alle am Ende der Gegner gewinnen konnte. Das Ergebnis ist deutlich, der Spielverlauf zeigt aber dass sich die Kochertälerinnen kräftig gegen die Niederlage gewehrt haben, alles in allem kein Beinbruch.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Lea Elzner/Yeliz Kocbinar, Lotte Groß/Julianna Wolf; Einzel: Lea Elzner, Yeliz Kocbinar, Lotte Groß, Julianna Wolf.

Jungen Landesklasse:

TSV Untergröningen - SC Berg 6:1.

In der Jungen-Landesklasse gewinnt der TSV Untergröningen sein Heimspiel gegen den SC Berg mit 6:1. Ein verdienter Sieg nach zwei starken Doppelleistungen.

TSV Untergröningen (Punkte): Doppel: Fabian Prochaska/Felix Müller (1), Miriam Kuhnle/Justin Schulz (1); Einzel: Amelie Fischer (2), Fabian Prochaska, Felix Müller (1), Cristina Krauß (1).