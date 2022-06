Querdenker rufen zur Störung des Bürgerempfangs mit Kretschmann auf

Auf verschiedenen Kanälen des Messengerdienstes Telegram sind Aufrufe geteilt worden, den Bürgerempfang mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann am Donnerstag, 30. Juni, im Kreisschulzentrum in Aalen zu stören. Die Gruppen stehen alle in Bezug zur „Querdenken“-Bewegung und verschwörungsideologischen Szene. Zuerst hatte die „Waiblinger Zeitung“ über die Aufrufe zur Störung berichtet.

In den Kanälen würde es zu dem Aufruf heißen: „Möglichkeit zum Ministerpräsidenten-Grillen“ oder „Faschisten und Volksverräter niemals unbegleitet lassen“. Der Aufruf sei im zentralen Termin-Kanal der Szene geteilt worden sowie in Kanälen im Rems-Murr-Kreis.

Auch in szenezugehörigen Gruppen in Aalen und Schwäbisch Gmünd wird zum Besuch der Veranstaltung aufgerufen. Dort heißt es: „Das hier ist die Gelegenheit, unserem Landes-Opa mal ein wenig die Meinung zu sagen. Wer geht mit?“. Auch unter Bezug auf die Forderung Kretschmanns nach Corona-Maßnahmen im Herbst werden hier die Heidenheimer und Gmünder aufgerufen, die Veranstaltung zu besuchen.

Das Landratsamt Ostalbkreis, das der Veranstalter des Bürgerempfangs ist, teilte auf Nachfrage der „Aalener Nachrichten/Ipf- und Jagst-Zeitung“ mit, dass die Aufrufe zur Störung bekannt seien und man darauf vorbereitet sei. „Es ist aber natürlich auch ein Bürgerempfang, um sachlich zu diskutieren. Jeder Bürger ist da willkommen und es findet keine Vorauswahl statt“, so die Leiterin der Pressestelle, Susanne Dietterle.

Polizei sind Aufrufe bekannt

Diesem Statement des Landkreises schloss sich das Staatsministerium auf Anfrage an. Eine eigene Stellungnahme der Behörde des Ministerpräsidenten erfolgte nicht. Die Polizei Aalen hingegen bestätigte, dass die Aufrufe zur Störung bekannt und entsprechend in der Einsatzplanung berücksichtigt seien.

Der Bürgerempfang mit Ministerpräsident Kretschmann findet am Donnerstag um 19 Uhr in der Mensa des Aalener Berufsschulzentrums statt. Einlass ist ab 18.45 Uhr.