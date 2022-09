Die Queen tritt vor den Augen der Welt ihre „letzte Reise“ an - in einem Leichenwagen aus dem Ostalbkreis

Weltweit verfolgen Millionen Menschen die ergreifenden Trauer- und Abschiedszeremonien anlässlich des Todes der britischen Königin Elizabeth II. Im Ostalbkreis trauten trotz der räumlichen Distanz angesichts der Fernsehbilder einigen Betrachtern ihren Augen nicht.

Es ist jetzt deutlich geworden: Die Queen hat ihre sogenannte letzte Reise durch das Vereinigte Königreich von Großbritannien in einem ganz besonderen Bestattungsfahrzeug angetreten, das im Ostalbkreis sowohl gebaut als auch gestaltet wurde. Der royale Mercedes-Umbau ging in Lorch vonstatten. Das Emblem für das Sonderfahrzeug wurde in Lauchheim kreiert.

Es fällt vor dem Hintergrund des tragischen Zeitgeschehens natürlich schwer, sich auch in diesem Zusammenhang an den selbstbewussten Ostwürttemberg-Werbeslogan „Raum für Talente und Patente“ zu erinnern.

Genau hier wurde der nun weltweit bekanntgewordene Leichenwagen der Queen für deren "letzte Reise" gebaut: Blick aus der Vogelperspektive auf das ehemalige Binz-Areal bei Lorch, nahe der Rems im Ostalbkreis. Das Nachfolge-Unternehmen Binz International hat heute seinen Sitz in Schwäbisch Gmünd. (Foto: Heino Schütte (Archiv))

Doch gerade auch hier – beim würdevollen Abschied von einer Jahrhundert- oder sogar Jahrtausend-Persönlichkeit – hatten Techniker und Gestalter von der Ostalb ihre Hand im Spiel, wie nun nach und nach bekannt geworden ist. Niemand der Beteiligten will sich verständlicherweise in dieser Situation besonders rühmen. Es ist vielmehr ein von Mitgefühl bedeckter Stolz.

Sechs Stunden lang war am Montag der Trauerzug mit dem royalen Fahrzeugkorso vom Sterbeort der Queen vom Schloss Balmoral nach Edinburgh unterwegs. Zehntausende säumten die Straßen. Millionen verfolgten die denkwürdige „Letzte Reise“ vor dem Fernseher oder im Livestream.

Eher profan wirkte anderntags die Überführung des Sargs mit einem Flugzeug nach London. Zuschauer wunderten sich über einen Daimler aus deutscher Produktion, der als Leichenwagen den Korso anführte. Denn die Briten sind als lokalpatriotisch bekannt.

Nicht minder lokalpatriotisch sodann das Aufsehen im Ostalbkreis: Auf dem Heck des Bestattungswagens war eindeutig das Firmenlogo der Firma Binz zu erkennen. In der Tat handelt es sich um ein Sonderfahrzeug, das vom gleichnamigen Traditionsunternehmen bis zur Insolvenz im Jahre 2019 am seit 1936 angestammten Standort Lorch im Zuge einer Serie für britische Bestattungsunternehmen gebaut wurde.

Neuentwicklungen und Produktion wird heute von der Nachfolge-Firma Binz International im Industriegebiet Gügling bei Schwäbisch Gmünd fortgeführt, wo mittlerweile schon Leichenwagen mit E-Antrieb in der Angebotsliste stehen.

Emblem stammt aus Lauchheim

Damals wie heute werden Serienfahrzeuge – einfach geschildert – von den Binz-Spezialisten in der Mitte auseinandergesägt und mit Bauteilen verlängert. Robert Haag, Technischer Leiter, und Achim Heidle, Kaufmännischer Chef, erinnern sich an die Konstruktion der für Großbritannien bestimmten Sonderserie, die noch im alten Lorcher Werk auf den Weg gebracht wurde: Die Bestatter im Vereinigten Königreich verlangten nach Beibehalt der hinteren Sitzbank mit extremer Kopffreiheit für die Begleiter.

Die Sargträger tragen in England und Schottland traditionsgemäß hohe Hüte. Kein Problem für die Konstrukteure von Binz in Lorch. Dort war man seit 1936 mit der Produktion und Innovationen auch für den Sektor Rettungsdienst und Feuerwehr befasst, auch Sonderfahrzeuge für Militär und andere Sicherheitsorgane standen in den Angebots- und Auftragslisten.

Das nun weltweit in den Fernseh- und Pressebilder publizierte Trauer-Auto trägt eine weitere Ostalb-Handschrift – eines Bürgers aus Lauchheim. Der heute 53-jährige Designer Gerold Wenzel hat in Schwäbisch Gmünd Produktgestaltung studiert und für Binz das Firmen-Logo mit dem großen „B“ entworfen, das nun sogar den eigentlichen „Stern“ des Daimler bei der Überführung der sterblichen Überreste der Queen in einen traurig-stolzen Schatten stellte.