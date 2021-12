Quartiersmanagement: Soziale Arbeit pur

Quartiersmanagement, das ist soziale Arbeit pur, das ist das Kümmern um Menschen und das stete Bemühen um Verständnis und Verständigung der Bewohner untereinander. Fatma Oguz und Heike Jänisch sind mit Herzblut bei dieser wichtigen Arbeit dabei. Beide sind Quartiersmanagerinnen bei der städtischen Wohnungsbau Aalen. Oguz in deren Wohnquartier an der Friedrichstraße, wo sie seit Gründung 2011 auch den Quartierstreff „Friddy“ leitet, Jänisch im Wohnquartier an der Gartenstraße, wo sie zugleich für den 2020 eröffneten Quartierstreff „Q 85“ zuständig ist.

Beide dieser Standorte der Wohnungsbau haben eines gemeinsam: Dort wohnen Menschen mit sehr vielen unterschiedlichen Nationalitäten. Konfliktsituationen, so weiß Wohnungsbau-Geschäftsführer Robert Ihl, bleiben da nicht aus. Ein erprobtes Rezept, Konflikte und Probleme zu lösen oder erst gar nicht entstehen zu lassen, ist, gemeinsam etwas zu machen, ja einfach mehr miteinander zu leben.

Fatma Qguz und Heike Jänisch haben dafür, jeweils auf ihr Wohnquartier passgenau zugeschnitten, im Lauf der Zeit ein ganzes Spektrum an Angeboten und Aktionen entwickelt: von Handarbeitsgruppen und einem Frauenfrühstück über gemeinsame sportliche Betätigungen bis hin zum gemeinsamen Kochen im Erwachsenenbereich, von der Hausaufgabenbetreuung und der Leseförderung über Bastelkurse, Ferienprogramm oder gemeinsame Outdoor-Unternehmungen für Kinder und Jugendliche. Und die Wohnungsbau investiert in gute Rahmenbedingungen für die Arbeit vor Ort. 70 000 Euro etwa sind für einen neuen Bolzplatz an der Friedrichstraße ausgegeben worden, an der Gartenstraße sind ein Bewohnergarten und ein Spielplatz entstanden. Neuestes Angebot in den beiden Quartieren sind Hochbeete, „die Menschen müssen sich erden können“, wie Ihl meint.

100 000 Euro gibt die Wohnungsbau pro Jahr für die laufenden Kosten des Quartiermanagements an den beiden Standorten aus. Jeder Cent davon sei gut angelegt, ist Ihl überzeugt. Als Beispiel führt er den aus seiner Sicht verschwindend geringen Anteil von aktuell 0,3 Prozent an Mietausfällen an. Eine Folge daraus, dass sich die beiden Quartiersmanagerinnen auch ums Umzugs- und Wohnungsmanagement kümmern. Sprich: Sie gehen auf die Menschen zu, wenn sie merken, dass finanzielle Engpässe drohen oder wenn im Alter so manche Wohnung einfach zu groß und damit möglicherweise auch zu teuer wird. Ziel ist in beiden Fällen, gegebenenfalls eine günstigere Wohnung zu finden.

Corona hat die Bemühungen von Fatma Oguz und Heike Jänisch fast radikal verändert. Jänisch hat mit ihrer Arbeit an der Gartenstraße quasi mit der Pandemie begonnen und ist voll in den ersten Lockdown reingekommen. Danach, so sagt sie, habe man die Menschen und vor allem die Kinder und Jugendlichen erst wieder aus ihrer Isolation holen müssen. Geholfen hat ihr dabei vor allem eine Kooperation mit der Aalener Sport-allianz. Mit finanzieller Unterstützung der katholischen Kirchengemeinde hätten etliche Kinder hier am Ferienprogramm teilnehmen können.

Angesichts der prekären aktuellen Corona-Siutation haben die beiden Frauen ihre für die jetzige Advents- und Weihnachtszeit geplanten Angebote und Aktivitäten weitgehend abgesagt, sofern diese hätten drinnen stattfinden sollen. So manche Idee lasse sich aber auch nach draußen verlagern, sagt Fatma Oguz.

Aber nicht nur Corona bringt die Quartiersmanagerinnen an ihre Grenzen. Auch in der Beratung der Bewohner, die den beiden sehr am Herzen liegt, stoßen sie nicht selten an Punkte, an denen sie alleine nicht weiterhelfen können oder auch dürfen. Etwa wenn Rechtsberatung nötig ist. Aber auch im Jugend- oder im Sozialamt, bei der Schuldnerberatung oder in anderen Institutionen finden sie dann die Fachleute, die den Betroffenen gezielt weiterhelfen können. „Es gibt etwa familiäre Probleme, die andere Probleme erst offenbaren, bei denen wir dann wirklich nicht mehr weiterkommen“, sagt Fatma Oguz.

Ein drittes Quartiersmanagement für das Hüttfeld aufzubauen, das will der vor dem Ruhestand stehende Robert Ihl seinem Nachfolger Michael Schäfer überlassen. „Wir bekommen damit einfach mehr sozialen Frieden in ein Quartier“, ist Ihl überzeugt.