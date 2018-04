Quartett singt für „Kinder in Armut“

Am kommenden Sonntag, 6. Mai, wird um 17 Uhr in der Salvatorkirche Aalen das Gesangsquartett „Cultores Sonorum“ aus Schwäbisch Gmünd in einem Konzert zu hören sein. Herausragende Solisten waren bereits in der Vergangenheit in drei Konzerten in der Salvatorkirche erfolgreich zu Gast. Das Quartett wird wieder zugunsten der Aalener Aktion „Kinder in Armut“ auftreten. Helmut Erhardt, zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderates und Mitglied in der Steuerungsgruppe „Kinder in Armut“, wird zu Beginn des Konzerts die Arbeit der Aktion vorstellen.