Quarantäne: Das Amt ruft nicht mehr an

Das Land hat seine Strategie zur Corona-Nachverfolgung geändert: Die Gesundheitsämter rufen ab jetzt positiv auf Corona Getestete und etwaige Kontaktpersonen nicht mehr routinemäßig an beziehungsweise schreiben sie nicht mehr per E-Mail an.

Vielmehr gilt nun, dass die sogenannten Indexpersonen, also die positiv Getesteten, und ihre nicht vollständig geimpften oder genesenen Haushaltangehörigen sich gemäß der Corona-Verordnung des Landes selbstständig und eigenverantwortlich in Absonderung begeben müssen, sobald ein Antigen-Schnelltest oder ein PCR-Test positiv ausfällt.

„Diese Verpflichtung besteht unmittelbar und auch ohne Anruf oder E-Mail aus dem Gesundheitsamt. Ein Verstoß gegen diese Verpflichtung ist eine Ordnungswidrigkeit und zieht bei Kontrollen ein Bußgeld nach sich“, machen Landrat Joachim Bläse und die Leiterin des Ostalb-Gesundheitsamts, Anna Rohr, deutlich.

„Sollten Sie Krankheitssymptome entwickeln, wenden Sie sich bitte telefonisch an Ihren Hausarzt oder an eine der Corona-Schwerpunktpraxen im Kreis.“ Eine Übersicht über die Corona-Schwerpunktpraxen gibt es im Internet unter coronakarte.kvbawue.de

Das Gesundheitsamt des Ostalbkreises wird sich gemäß den Vorgaben des Landes schwerpunktmäßig der Begleitung von Corona-Ausbrüchen in Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen, medizinischen Einrichtungen sowie Schulen und Kitas widmen, heißt es in einer Mitteilung des Landratdsamts weiter.

Pflege-, Behinderten- und medizinische Einrichtungen sowie Kitas werden gebeten, sich bei Infektionsfällen mit dem Gesundheitsamt in Verbindung zu setzen. Eine Meldung der Schulen an das Gesundheitsamt ist gemäß Landesvorgaben ab fünf Fällen in der Klasse oder mehr als 20 Prozent der Schülerinnen und Schüler erforderlich.

Berufstätige, die nach der Corona-Verordnung in Absonderung müssen, können dies ihrem Arbeitgeber gegenüber zunächst mit ihrem positiven Testergebnis nachweisen. Wer eine Absonderungsbescheinigung benötigt, erhält diese auf Antrag beim Bürgermeisteramt seines Wohnsitzes.

Landrat ruft erneut zu Impfungen auf

Mit Blick auf die neuerliche Pandemiewelle appelliert Landrat Bläse ein weiteres Mal nachdrücklich an alle nicht geimpften Bürgerinnen und Bürger, sich noch impfen zu lassen. Neben dem mobilen Impfteam des Diak Schwäbisch Hall, das seit Anfang Oktober bereits im Ostalbkreis im Einsatz ist, wird ein jetzt neu vom Land genehmigtes Impfteam unter Regie des Landratsamts ab voraussichtlich dieser Woche zusätzliche Pop-up-Impfungen anbieten.

Die momentan geltenden Absonderungsregeln sehen so aus:

Absonderungsdauer Indexperson: 14 Tage nach positivem Antigentest oder positivem PCR-Test, wenn keine Symptome vorliegen. Bei Symptomen beginnt die 14-tägige Absonderungsfrist mit Symptombeginn zu laufen. Eine geimpfte Indexperson ohne Symptome kann sich am fünften Tag mit einem negativen PCR-Test freitesten.

Absonderungsdauer Haushaltsangehörige: Zehn Tage nach Testung der Indexperson oder nach deren Symptombeginn. Ab dem fünften Tag ist es möglich, sich mit einem negativen PCR-Test freizutesten. Ab Tag sieben ist dies mit einem negativen Antigentest möglich. Die Absonderung endet automatisch, ein negativer Befund muss aber weiterhin aufgehoben werden und auf Verlangen dem jeweils zuständigen Ordnungsamt vorgelegt werden.

Für vollständig geimpfte und genesene Haushaltsangehörige besteht keine Absonderungspflicht – Voraussetzung ist Symptomfreiheit (keine typischen Symptome wie Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber, Geruchs- oder Geschmacksverlust).

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Absonderung beziehungsweise Quarantäne gibt es auf der Internetseite des Landes Baden-Württemberg:

Klicken Sie hier.

Die Corona-Verordnung Absonderung ist hier (klicken) veröffentlicht.

Eine Hotline des Landes, die auch Auskünfte in Englisch, Türkisch, Arabisch und Russisch gibt, ist unter Telefon 0711 / 41011160 montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr geschaltet.

Das Gesundheitsamt des Ostalbkreises unterhält eine Corona-Hotline unter Telefon 07361 / 503-1900 montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr, E-Mail corona@ostalbkreis.de