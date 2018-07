Qualitätspakt fördert Aalener Hochschule

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Aalen bekommt Geld aus dem „Qualitätspakt Lehre“ von Bund und Ländern. Dies haben die beiden Aalener Abgeordneten Roderich Kiesewetter und Winfried Mack mitgeteilt. Laut HTW-Sprecherin Monika Theiss handelt es sich dabei um 1,5 Millionen Euro, verteilt auf fünf Jahre.

Hinter dem „Qualitätspakt Lehre“ verbirgt sich ein von Bund und Ländern getragenes Programm für bessere Studienbedingungen und eine höhere Lehrqualität. Die Förderung läuft bereits zum Wintersemester 2011/2012 an und wird mindestens fünf Jahre lang gewährt. Insgesamt werden bundesweit 111 Hochschulen gefördert, darunter 18 in Baden-Württemberg. Diese müssen sich rund 600 Millionen Euro vom Bund bis 2016 teilen.

Laut Kiesewetter und Mack wird durch das Programm zum einen eine bessere Personalausstattung der Hochschulen auf allen Ebenen gefördert, vom Professor über den Mittelbau bis zum Tutor. Zweitens würden Maßnahmen zur Qualifizierung des Hochschulpersonals für die Aufgaben in Lehre, Betreuung und Beratung unterstützt. Dies ziele sowohl auf Nachwuchskräfte am Beginn ihrer Laufbahn als auch auf berufserfahrene Hochschullehrer. Und drittens sollen neue Impulse zur Weiterentwicklung der Lehrqualität und zur Professionalisierung der Lehre von der Förderung profitieren. Hierzu gehören sowohl hochschulinterne Ansätze als auch fach- oder methodenbezogene Verbünde.

An der Aalener Hochschule wird laut Theiss mit dem Geld das Projekt „AkaMikon“ unterstützt. In dessen Zuge würden die Betreuung der Studierenden neben und in den Vorlesungen verbessert, die Studienbedingungen weiter optimiert und innovative Studienmodelle entwickelt. Es werde also konkret mehr Personal eingesetzt, um für eine kontinuierliche und hohe Qualität der Vorlesungsbegleitung in Tutorien, Beratung, Übungen und Praxisorientierung zu sorgen. Durch die fachliche Beratung und Betreuung der Studierenden solle die Studienabbrecherquote verringert werden. Die Lehre im Bereich der Grundlagen solle darüber hinaus durch praktische Beispiele noch anschaulicher gemacht werden.