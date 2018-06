Qualifikation trotz zweier Stürze sicher

Am vergangenen Wochenende fanden in Ebnat die Kreismeisterschaften der Junioren und Elite im Kunstradfahren statt. Als einzige Starterin des RMSV Buch nahm Sophia Hunold daran teil. Sie startete in der Juniorenklasse U 19. Hunold startete mit dem höchsten Ausgangswert in der Altersklasse und zeigte ihr Programm sauber und ohne Stürze. Erst, als es zu den Kehrübungen kam, spielten die Nerven Hunold einen Streich, so dass es zu Unsicherheiten und zwei Stürzen kam. So recht konnte sich die 15-Jährige es nicht erklären, hatte das Programm seither im Training immer gut funktioniert. Dennoch wurde Hunold überlegen Kreismeisterin und sicherte sich die Qualifikation zur Landesmeisterschaft. Nun wird sie an diesen Übungen weiter feilen.