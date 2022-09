Qualifikation für Deutsche Meisterschaft in der Tasche

Hans Messner knackte erstmals in diesem Jahr die 40-Meter-Marke im Diskuswerfen der Klasse M 60 und löste damit kurz vor Meldeschluss noch das Ticket zur Deutschen Meisterschaft im September in Erding.

Hans Messner und Hartwig Vöhringer vom LAC Essingen bilden seit Jahren eine Werfer-Trainingsgemeinschaft. Während Vöhringer schon mehrmals dieses Jahr die 40-Meter-Marke übertraf, konnte Messner die Norm für die Deutsche Meisterschaft bisher noch in keinem Wettkampf erreichen. Dass er es kann, zeigt Messner im Training zwar regelmäßig, aber oftmals verhinderten ungünstige Bedingungen den großen Wurf.

In Löffingen war es nun endlich so weit: Mit 40,25 Meter und 40,10 Meter knackte Messner gleich zweimal die DM-Norm und erreichte damit den zweiten Platz knapp hinter seinem Trainingskumpel Vöhringer, der nach einer überstandenen Verletzung mit 40,32 Metern langsam wieder zur Deutschen Meisterschaft in die Spur kommt und damit in Löffingen die Tagesbestweite ablieferte. Beide LACler traten zudem im Kugelstoßen an. Hatte Messner bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften noch hinter Vöhringer das Nachsehen, drehte er dieses Mal den Spieß um und gewann mit der Tagesbestweite von 11,56 Metern vor Vöhringer (11,27). Beim Werfertag in Eschelbronn bestätigte Messner mit zwei Tagessiegen im Kugelstoßen und Diskuswurf seine Meisterschaftsform. Weltmeisterschaftsteilnehmer Andreas Deuschle, tastete sich nach seiner bei den Weltmeisterschaften in Tampere zugezogen Blutvergiftung, wieder an das Wettkampfgeschehen heran. Mit 13,96 Metern erzielte Deuschle bei den sächsischen Landesmeisterschaften die Tagesbestweite.