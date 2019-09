Mitarbeiter einer Firma in der Auguste-Keßler-Straße haben am Donnerstagvormittag am Außenbereich einer Werkhalle eine etwa einen Meter lange Schlange aufgefunden. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Python. Mitarbeiter fingen den Python selbständig ein und übergaben ihn den Polizisten. Diese überführten ihn anschließend in ein Tierheim.