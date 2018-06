Putz ist hohl, Gehweg gesperrt

Seit geraumer Zeit ist der Gehweg an der Bohlschule entlang der Friedrichstraße komplett gesperrt. Die Fußgänger werden per Schild aufgefordert, den Weg über den Bohlschulplatz zu nehmen. Grund für die Sperrung: Bei Arbeiten an der Regenrinne auf der Straßenseite der Bohlschule waren Hohlstellen im Putz auf der Wand festgestellt worden. Rein aus Sicherheitsgründen, so Karin Haisch, die Pressesprecherin der Stadt, habe man daher den Gehweg vorsorglich gesperrt. Putzteile hätten sich bislang aber nicht gelöst. Nun lässt die Stadt den Zustand des Putzes genauer untersuchen und will dann entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden müssen. Foto: Scheiderer