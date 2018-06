Puppentheater spielt „Der kleine Ritter Trenk“

Neue Drachen-Abenteuer erlebt „Der kleine Ritter Trenk“ im gleichnamigen Stück, das Pajazzos Puppentheater am Mittwoch, 30. September, um 16 Uhr in der Aalener Stadthalle zeigen wird. Das lustige Puppenspiel nach dem Kinderbuch von Kirsten Bole ist für tapfere Jungs und mutige Mädchen ab drei Jahren und dauert etwa 50 Minuten. Auf der spannenden Reise in das Drachenland und in die Zeit der Burgen und Ritter wird Trenk von seinen Freunden Schweinchen und Thekla begleitet. Karten gibt es an der Tageskasse ab einer Stunde vor Beginn. Der Eintritt kostet sieben Euro, ermäßigt sechs Euro. Foto: privat