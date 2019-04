Punktspielauftakt für die Aalen Strikers

Jetzt geht es los, der Punktspielauftakt für Baseball-Bezirksligist Aalen Strikers steht vor der Tür. Am Sonntag trifft das Team der Aalener Sportallianz nach einer intensiven Vorbereitungsphase im Rohrwang auf die Aichelberg Indians. Mit den Indianern kreuzte man bereits im vergangenen Jahr die Klingen in der Landesliga. Aichelberg musste am Ende der Saison 2018 als Tabellenletzter den Gang in die Bezirksliga antreten, die Ostälbler taten das auf freiwilliger Basis nachdem acht Stammkräfte in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen. Man darf gespannt sein wie sich das neu zusammengestellte Aalener Team nach dem vielversprechenden Pokalauftritt gegen die „Indians“ schlagen wird. Ein Favorit ist für Sonntag noch nicht auszumachen. Aichelberg dürfte im Durchschnitt über den etwas erfahreneren Spielerkader verfügen, aber auch Aalen hat einige Hochkaräter sowie hungrige Nachwuchskräfte im Team, die sicherlich nicht kampflos die Punkte an den Konkurrenten übergeben werden. Der erste Pitch erfolgt um 15 Uhr im früheren MTV-Stadion.