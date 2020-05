Punktlandung der Eisheiligen?

Die Eisheiligen finden vom 11. bis 15. Mai statt, an den Gedenktagen der Heiligen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius, und schließlich der heiligen Sophia. Oftmals, so bereits mittelalterliche Beobachtungen, finden Mitte Mai noch einmal Kälteausbrüche und Nachtfröste statt. Dieser Vorgang zeigt sich tatsächlich auch in der Statistik, und weist eine Trefferquote von 70 Prozent auf. Wegen der gregorianischen Kalenderreform liegen die statistischen Eisheiligen streng genommen aber erst etwa acht Tage später. In diesem Jahr scheinen sie tatsächlich pünktlich zu den Ehrentagen der Protagonisten aufzuziehen. Zuvor wird’s im Laufe der Woche aber erst einmal sonnig und warm.

Heute müssen noch zeitweise dichte Wolken und Schauer durch, zwischen denen sich, wie in den letzten Tagen auch, aber mitunter die Sonne zeigt. Am meisten schauert es nachmittags und abends, und die Temperaturen steigen auf windige 14 Grad auf der Kapfenburg, 15 in Wört und 17 in Schwäbisch Gmünd.

Morgen oft sonnig, bis 17 Grad.