Punktgewinn nach Katastrophenstart

Die Handballer der Aalener Sportallianz sind mit einem verdienten 20:20 beim bisherigen Tabellenzweiten TV Altenstadt II auf den fünften Platz der Bezirksklasse geklettert. Dabei startete die Mannschaft katastrophal ins Spiel lag nach neun Minuten bereits 0:5 in Rückstand und man musste Schlimmes befürchten.

Aber die Jungs von Hajo Bürgermeister und Edwin Stäbler kämpften sich zurück. Die Allianz ging vor der Pause sogar immer wieder in Führung, aber in die Pause ging es mit 12:12. Allerdings wurde beim letzten Freiwurf vor der Pause Florian Kraft, bester Saisontorschütze der Allianz in dieser Saison, dermaßen brutal in der Luft attackiert, dass er in der zweiten Hälfte nicht mehr eingesetzt werden konnte. Im zweiten Durchgang konnte sich kein Team um mehr als ein Tor absetzen. Auf beiden Seiten gab es einige technische Fehler und schwache Abschlüsse und doch hatte die Allianz mehrmals die Chance, die knappe Führung auszubauen. Das 19:18 von Jonas Kraft gut sechs Minuten vor Spielende und die folgenden Angriffe hätten die Entscheidung bringen können doch stattdessen glich Altenstadt aus und erzielte zwei Minuten vor Spielende die 20:19-Führung.

Nach dem dann ein eigentlich reguläres Tor durch einen verfrühten Pfiff nicht gegeben wurde, war es dann doch noch Dominik Rausch, der zum Ausgleich einnetzen konnte. Die letzte Minute war dann nur noch Hektik auf beiden Seiten, aber kein Team kam noch zum Abschluss.