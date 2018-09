Punkt in letzter Minute für den SV Wört

Am Mittwochabend hat es zwei Fußballspiele in der Kreis- und Bezirksliga gegeben.

Bezirksliga: TSG Nattheim - SV Wört 2:2 (1:1). Tore: 1:0 (15.), 1:1 D. Roder (36.), 2:1 (60.), 2:2 ET (90.+4). Nach einer verhaltenen Anfangsphase nutzte der Gastgeber einen Fehler im Spielaufbau zum 1:0. Zwar wirkten sie auch in der Folge gedanklich frischer, aber Wört kam besser ins Spiel und konnte durch Daniel Roder mit der ersten Chance ausgleichen. Im Gegenzug verhinderte Fabian Fuchs mit einer Glanzparade den Rückstand. Zu Beginn des zweiten Durchgangs das gleiche Bild. Nach einem Abwehrfehler der Gäste ging die TSG dann aber wieder mit 2:1 in Führung. Diese hätten sie in der Folge durchaus auch ausbauen können. Mit dem Schlusspfiff erzwang Manuel Gloning mit einer scharfen Hereingabe aber noch ein Eigentor und so entführte Wört noch einen Punkt. Kreisliga B III: SG Schrezheim - SV Dalkingen 2:1 (1:1). Tore: 0:1 Tuscher (19.), 1:1 und 2:1 Ezgin (27., 51.). Keine weiteren Angaben.