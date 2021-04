Pumptrack in den Dürrwiesen: Baubeginn im Juni

Aktivitäten im Freien sind gerade besonders begehrt und gerade die jugendlichen Radfans in der Weststadt warten sehnsüchtig auf den Pumptrack in den Dürrwiesen.

Bauvorschriften drohten aber den Baubeginn noch vor den Sommerferien zu verhindern. „Auf Nachfrage unserer Fraktion mussten wir feststellen, dass die Planung der drei notwenigen Parkplätze die Fertigstellung vor den Sommerferien gefährdet hat. Wir freuen uns, dass Erster Bürgermeister Wolfgang Steidle das Projekt gleich zur Chefsache erklärt und eine schnelle Lösung gefunden hat", freut sich der CDU-Fraktionsvorsitzende Thomas Wagenblast.

„Auch die Stadt Aalen muss sich an Bauvorschriften halten. Aber wir konnten eine unkomplizierte Lösung finden, damit der Baubeginn nicht verzögert wird und die Fahrradbegeisterten schon in den Sommerferien vom Pumptrack in den Dürrwiesen profitieren können", so Wolfgang Steidle.

Der Auftrag zur Ausführung soll Anfang Mai vergeben werden und die ausführende Firma hat sich den Baubeginn für Anfang Juni eingeplant. Das teilt die CDU-Fraktion im Aalener Gemeinderat in einer Pressemitteilung mit. „Bis zu den Sommerferien soll der Pumptrack dann feierlich eröffnet werden", betont Wolfgang Steidle.