„Pulse of Europe“: Chancen am Arbeitsmarkt

Bei der nun elften Veranstaltung von „Pulse of Europe“ in Aalen wird das Thema der Integrationspolitik im Vordergrund stehen. Sie findet statt am Sonntag, 6. Mai, um 14 Uhr am Aalener Markplatz. Zu Gast dabei sind Uta-Maria Steybe, die Beauftragte für Chancengleichheit und für Integration der Stadt Aalen, sowie Muammer Ermis, der mit der Aufgabe als „Berufswerber“ im Projekt tätig ist. Unter anderem geht es bei der Veranstaltung um den europäischen Stabilitätsfonds, der Co-Finanzierer mehrerer Projekte ist, die sich mit der beruflichen Weiterbildung, im Besonderen von Menschen mit Migrationshintergrund,beschäftigen. Auch die Stadt Aalen befasst sich damit, wie solche Unterstützungsangebote genutzt werden können, damit in Kooperation mithilfe der Europäischen Union gute Chancen entstehen, Menschen zu unterstützen, um auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.