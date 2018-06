Public Viewing auf thailändisch

Vor knapp sieben Wochen hat Wannapa Gorek ihr thailändisches Restaurant in Aalen eröffnet. Mit der bisherigen Resonanz ist sie sehr zufrieden. „Wir haben schon viele Stammkunden, die uns auch gerne weiter empfehlen“, sagt die gebürtige Thailänderin. In „Wannapas Thai-Restaurant“ bietet sie seit Ende April original thailändische Küche an. Bei Papayasalat, frischem Curry und Co. können die Gäste in den nächsten Wochen auch die Spiele der WM im Gastraum verfolgen. In Zukunft möchte sie ihr Angebot weiter ausbauen, so gibt es ab sofort von 11.30 bis 14.30 Uhr einen Mittagstisch, eine Zusammenarbeit mit dem Gourmet-Express ist geplant.