Psychisch Verwirrter grillt im Keller: Feuerwehr rückt aus.

Weil ein 20-Jähriger im Keller gegrillt hat, musste die Feuerwehr ausrücken.

Eigenen Angaben zufolge wollte der junge Mann am Mittwochmorgen kurz nach 1 Uhr in dem Keller eines Gebäudes in der Hauptstraße in Heuchlingen in einer alten hölzernen Mostpresse ein Feuer entzünden, um dort ein Schnitzel zu braten. Eine Anwohnerin hatte der Polizei mitgeteilt, dass das Haus stark verraucht sei; kurze Zeit später aktivierte sich auch der Rauchmelder.

Die Freiwilligen Feuerwehren Mögglingen und Heuchlingen fuhren mit vier Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften die Örtlichkeit an und löschten das entstandene Feuer. Alle im Gebäude wohnhaften Personen blieben unverletzt. Der 20-Jährige wurde nach der Vorstellung bei einem Arzt in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.