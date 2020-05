Psychisch angeschlagener Mann verunsichert Tankstellenkunden.

Ein Mitarbeiter einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße hat der Polizei am Sonntag kurz nach 11.30 Uhr mitgeteilt, dass sich auf dem Areal ein Mann aufhält, der eine Sturmmaske trägt und sich sehr auffällig verhält. Möglicherweise, so der Anrufer, habe er auch ein Messer bei sich.

Beamte des Aalener Polizeireviers trafen an der Tankstelle auf einen 48-Jährigen, der eine dunkle Sturmhaube und Kampfhandschuhe trug. Außerdem steckte in seinem Hosenbund ein handgeschmiedetes Wikingermesser. Der Mann ließ sich widerstandslos in Gewahrsam nehmen.

Wie sich herausstellte, war er erst vor Kurzem aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden. Der sichtlich angeschlagene Mann wurde zu einer Ärztin gebracht, die die Einweisung in ein Krankenhaus nach Winnenden veranlasste.