Prozess: Männer verkaufen überteuerte Immobilien

Mit einem komplexen Fall hat es derzeit das Schöffengericht Aalen unter Vorsitz von Amtsgerichtsdirektor Matrin Reuff zu tun: Drei 38 bis 42 Jahre alte Männer aus dem Ostalbkreis müssen sich wegen des Vorwurfs des bandenmäßigen Immobilienbetruges verantworten. Sie sollen in mehreren Fällen Wohnungen billig erworben und überteuert weiterveräußert haben. Dabei seien Kapitalanleger und ein Kreditinstitut zu Schaden gekommen

An zweiten Verhandlungstag ging es um viele Detailfragen wie Kontenbewegungen, Ein- und Auszahlungen und um die Methode der drei Angeklagten. Der Aussage des ermittelnden Kriminalbeamten zufolge ist die Polizei durch einen Anruf der internen Revision einer regional tätigen Bank auf den Fall aufmerksam geworden. Es war dort aufgefallen, dass einer der Angeklagten als Kundenberater in einer Ostalbgemeinde sehr viele Kunden hatte, die nicht zum Einzugsgebiet der Bank gehörten. Die weiteren Ermittlungen hätten dann ergeben, dass die drei Angeklagten als Geschäftsmodell potenziellen Kunden mit der Ablösung von Altschulden anlockten und außerdem Steuervorteile durch den Kauf von Immobilien versprachen. Ein vierter an den Geschäften beteiligter Mann ist ins Ausland geflüchtet und wird derzeit mit Haftbefehl gesucht.

Wie herauskam hat einer der Angeklagten insbesondere in Königshofen in Bayern Immobilien sehr günstig erworben und teuer weiterverkauft. In einem exemplarischen Fall hat er zwei Wohnungen für insgesamt 20 000 Euro gekauft und für 110 000 Euro verkauft. Dabei kam es auch zu einem Darlehen von 99 000 Euro. Der Angeklagte und sein Rechtsanwalt Martin Lang beteuerten, dass die Wohnungen umfassend renoviert und vermietet worden seien. Die Mieteinnahmen seien höher gewesen als die Annuität des Darlehens. Jedenfalls ist der Kredit nach dem Tod des Kreditnehmers nicht mehr bedient worden und die Bank hat einen Schaden von 59 000 Euro erlitten. Der Vertreter der Bank räumte allerdings ein, dass das fragliche Objekt vor der Auszahlung des Darlehens von einem unabhängigen Gutachter besichtigt worden sei. In einem vereinfachten Verfahren habe die Bank daraufhin festgestellt, dass die Immobilie den Kaufpreis Wert sei. Dies habe sich im Nachhinein als Fehleinschätzung erwiesen.

In einem anderen Fall wurde einem Mann in München eine Immobilie in Wittislingen angeboten. Er hatte bereits einen Kredit in Höhe von 56 000 Euro für dieses Geschäft aufgenommen und eine Anzahlung in Höhe von 27 000 Euro geleistet, als ihm das Ganze dubios vorkam und er davon Abstand genommen hat. Seine geleistete Anzahlung hat er bis heute nicht zurückerhalten. Einer der Angeklagten erklärte dazu, dass dieses Geld der flüchtige weitere Beteiligte an den Immobiliengeschäften habe.

In ein weiteres Geschäft war ein britischer Staatsbürger involviert. Hier wurde der kreditgebenden Bank eine falsche Adresse in Stuttgart genannt. Nachdem das Darlehen dreieinhalb Jahre lang ordentlich getilgt wurde, kam es 2016 zu Zahlungsstörungen. Die Ermittlungen haben dann ergeben, dass der Kreditnehmer in Großbritannien ansässig ist. Die Bank hat eine offene Forderung von 91 700 Euro, die von dem Briten derzeit mit 300 Euro pro Monat getilgt wird.

Der Prozess wird am 2. April ab 9 Uhr mit weiteren Zeugenvernehmungen fortgesetzt.