Protesttag: Forderung nach mehr Teilhabe von Menschen mit Behinderung

Unter dem Motto „Lass Teilhabe wachsen“ hat am Donnerstagmorgen zum 30. Mal eine Kundgebung zum Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung vor dem Rathaus stattgefunden. Verschiedene Redner nahmen den Aktionstag zum Anlass, sich für die Umsetzung der vierten Stufe des Inklusionsgesetzes stark zu machen. Es wurde Kritik ausgeübt – aber mit Humor und Charme.

Das inklusive Musik-Ensemble der Musikschule Aalen eröffnete die Veranstaltung mit einem Klassiker von Udo Jürgens. „Aber bitte mit Sahne“, sangen die Musikanten zusammen mit den Zuschauern. Rund 100 Menschen versammelten sich auf dem Rathausvorplatz, darunter auch Bewohner der Lebenshilfe Aalen und Oberbürgermeister Frederick Brütting. „Ich bin stolz, dass sich so viele Menschen für den Protesttag Zeit nehmen“, sagte Brütting. Auch in Aalen sei schon viel für die Inklusion von Menschen mit Behinderung unternommen worden sein. „Dennoch ist es noch ein weiter Weg.“

Im Fokus der Kundgebung stand vor allem das Bundesteilhabegesetz (BTHG), das bis 2023 vollständig in Kraft treten soll. Die Verordnung soll Menschen mit Behinderung mehr Selbstbestimmung und mehr Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen. Unter anderem sollen staatliche Stellen durch die Verordnung frühzeitiger handeln und für mehr Rechte und Ansprüche in Unternehmen sorgen.

Petra Pachner, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung, beleuchtete die Verordnung weiter. In der vierten Reformstufe soll insbesondere der Zugang zur Eingliederungshilfe neu gestaltet und der leistungsberechtigte Personenkreis geändert werden. „Auch wenn wir das Gesetz mit offenen Armen begrüßen, ist es doch sehr komplex“, so Pachner. Das verunsichere viele Angehörige. Außerdem bedarf es ihrer Meinung eines geänderten Behinderungsbegriffs. „Menschen sind nicht behindert, Menschen werden behindert“, soll der neue Leitsatz werden.

In einer der charmanten Theatersequenzen wurde auch die erdrückende Bürokratie, die Pachner angesprochen hat, kritisiert. Schauspieler stellten die Last und fehlende Hilfe, mit denen Angehörige von Menschen mit Behinderungen oft noch zu kämpfen haben, mit einem schweren Bücherstapel auf dem Rücken dar. „Alleine die Bedarfsermittlung des BTHG ist 41 Seiten lang und muss alle zwei Jahre ausgefüllt werden“, beschwerte sich eine Schauspielerin entsprechend in einer Szene. Die Aussage „für so etwas muss man Anwalt sein“, stieß auf laute Zustimmung der Anwesenden.

Das Ehepaar Christine und Oswald Tretter, das gemeinsam mit ihrem mehrfach behinderten Sohn im Körperbehindertenverein Ostwürttemberg aktiv ist, erzählte von seinen Erfahrungen. „Die Umsetzung des BTHGs ist für Angehörige wie uns eine große Herausforderung“, sagte Christine Tretter. Selbst nach der Bedarfsermittlung, die im Mai vergangenen Jahres für ihren Sohn vom Landratsamt Ostalbkreis erstellt worden sei, habe sie bis heute noch keine Rückmeldung erhalten. Auch der Personalmangel in der Pflege sei für Angehörige eine große Belastung.

Trotz der Ernsthaftigkeit der angesprochenen Themen war die Kundgebung eine fröhliche Veranstaltung. Sie bildete den Auftakt des „Themenmonat Mai – Inklusionswege in Aalen 2022“. Im Rahmen eines jährlichen Formats finden in diesem Monat weitere Veranstaltungen für die Stärkung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen statt.