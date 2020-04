Die Bürgerinitiative Unterkochen, die gegen den Ausbau der Ebnater Steige protestiert, hat kurz hinter dem Ortschild ein eigenes Schild aufgestellt. Nach Angaben der Initiatoren haben die Teilnehmer wochenlang versucht, mit dem Bauordnungsamt eine Lösung für eine „ordnungs(amt)gemäße Aufstellung“ des Schildes an der Ebnater Steige zu finden. Alle Kompromissvorschläge seien blockiert worden. Deshalb hat sich Initiative entschieden, das Schild einfach aufzustellen. „Die Aufstellung des Schildes ist sicher nur ein kleiner Schritt, aber in einer von Corona-Angst dominierten Gesprächslandschaft immerhin ein Zeichen, dass es auch noch andere wichtige Themen bei der Gestaltung unserer gemeinsamen Zukunft gibt“ so teilt Rochus Honold von der BI Unterkochen mit.