Projektmappe mit Glückwünschen für den Dekan

Am Sonntag hat der evangelische Dekan Ralf Drescher seinen 60. Geburtstag gefeiert. Er verzichtete allerdings auf ein Fest und verbrachte den Tag mit seiner Frau in den Schweizer Bergen. Nun hat es im Dekanatsgarten in Aalen eine Nachfeier gegeben, bei dem ihm eine Projektmappe überreicht wurde, in der ganz viele Persönlichkeiten aus Kirche, Kommune und Gesellschaft ihre Wünsche mit Bildern selber gestaltet hatten. Drescher gab ehrlich zu, dass er doch ein wenig verwundert gewesen sei, dass er so fast gar keine offiziellen Geburtstagsgrüße bekommen hatte. Von der, damit eine Projektmappe für den 60. Geburtstag zu gestalten, war er begeistert und auch ein bisschen gerührt. „Ich danke allen ganz herzlich und freue mich über die vielen besonderen Grüße und guten Wünsche“, sagte er. Dann lud er zum Sektempfang in den Dekanatsgarten ein. Unser Bild zeigt Dekan Drescher und die Aalener Pfarrerinnen und Pfarrer sowie die Damen des Büros bei der Übergabe der Projektmappe im Dekanatsgarten.