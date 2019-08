Projektgruppe will Kolonistenhauses in Himmlingsweiler retten

Die Projektgruppe Fachsenfelder Heimatgeschichte hat die letzten Monate zur Vorbereitung des dritten Teils ihrer Arbeit genutzt: Die Rettung des letzten Kolonisthauses im ehemaligen Pfannenstiel. Das hat die Projektgruppe mitgeteilt.

Das „Ott’a Häusle“ in der Schlossreute sei bis vor 25 Jahren bewohnt worden. Bereits in den Katasterakten von 1835 werde das Haus als Eigentum der Familien Rieger und Frosch genannt. Bis in die 50er Jahre des 20. Jahrhunderts habe dort die Familie Ott gelebt, bevor es von verschiedenen Bewohnern bis etwa 1990 als Wohnung diente.

Das Gebäude habe in den letzten Jahren gelitten. Die bauliche Rettung des kleinen Hauses und vor allem die künftige Nutzung sei der Schwerpunkt der Diskussionen und Begehungen.

Die Rekonstruktion der Einrichtung soll in wenigen Räumen die Lebensverhältnisse zeigen, ein weiteres Zimmer wird als Arbeitsraum der Projektgruppe genutzt, die eine Bibliothek zur Geschichte der Jenischen beinhaltet, die sowohl in digitaler wie auch in analoger Form für Studienzwecke vorgehalten wird.

Auch kleinere Ausstellungen sind vorgesehen. Alle Bemühungen für die künftige Nutzung werden unter dem Gesichtspunkt von möglichst lebhafter Besucherfrequenz umgesetzt. Das Ott’a Häusle liegt direkt am Fachsenfelder Arbeiterweg. Beide Einrichtungen werden sich ideal ergänzen.

Die Rettung des Hauses wird mit Hilfe der Stadtverwaltung und der Ortschaftsverwaltung erst möglich. OB Rentschler, Kulturamtsleiter Schurig und Ortsvorsteher Opferkuch unterstützen die Projektgruppe, damit das Vorhaben auch nachhaltig sein wird.

Um die künftige Arbeit sicher zu stellen, wird ein Trägerverbund gegründet, der unter dem Dach des Geschichtsvereins Aalen angesiedelt sein soll. Die Projektgruppe will ihre Arbeit auch über die Geschichte der Jenischen hinaus auf die Fachsenfelder Geschichte erweitern. Deshalb erhält das Haus den Namen „Fachsenfelder Geschichtswerkstatt – Ott’a Häusle“.