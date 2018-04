Programm des Kleinkunsttreffs für die neue Saison steht

Der Kleinkunst-Treff Aalen hat das neue Programm für die Spielzeit 2018/19 vor. Von Oktober 2018 bis April 2019 ist ein Kulturprogramm aus Kabarett, Comedy, Musikkabarett und A Capella-Veranstaltungen geboten. Abonnements können ab 3. Mai in der Tourist-Information Aalen gezeichnet werden. Die Programme liegen in allen öffentlichen Einrichtungen aus.

Timm Beckmann und Markus Griess eröffnen die Spielzeit am 25. Oktober mit ihrem Kabarettkonzert „Was soll die Terz?“ Dabei bringen sie alle auf die Bühne: den Paten und Rocky, Tschaikowski und Led Zeppelin, Leo und Kate, Mozart und die Foo Fighters. Das französische Comedy-Duo Duel (Cellist Laurent Cirade und Chansonette und Pianistin Nathalie Miravette) unterhält am 15. November mit virtuoser Musik, urkomischen Slapsticks, Parodien und Poesie. Witzig, spritzig geht es bei der 2. Aalener Lachnacht am 18. Januar 2019 zu. Moderator Ole Lehmann hat diesmal Paticzia Moresco, Vera Deckers, Frederic Hormuth und Daniel Helferich zu Gast. „Maliziöses Lächeln, böse Reime und geschliffener Vortrag sind ihr Markenzeichen" schreibt die Süddeutsche über Lisa Eckhart. Die junge Österreicherin ist mit ihrem neuen Programm „Als ob sie Besseres zu tun hätten“ am 13. Februar 2019 zu Gast. Glaube, Liebe, Politik und andere Taschenspielerstreiche werden liebevoll seziert bis sich die Tragödie zur Komik steigert.

Scharfzüngig ist auch Hagen Rether, der im Rahmen der Kulturreihe wortgewaltig 2019 am 22 März im Kleinkunst-Treff auftritt. Sein Programm am Klavier ist ein assoziatives Spiel, ein Mitdenkangebot für das Publikum. Mit überraschenden Vergleichen verführt Rether das Publikum zum Perspektivwechsel, zu einem anderen Blick auf die Welt. Dieses Programm gehört unbedingt in die Reihe wortgewaltig!

Wird es ein Heimspiel, wie der Titel des letzten Abends der Kleinkunst-Saison vermuten lässt? Die Medlz, eine der erfolgreichsten weiblichen A-Cappella-Bands in Europa. widmet sich ausschließlich der deutschen Sprache. Die vier Dresdnerinnen lassen alte Schlager der Wirtschaftswunderzeit genauso aufleben wie Liebeslieder von Robert Schumann oder Hits von Rio Reiser. Neben eigenen Liedern hören wir Grönemeyer, PUR und Udo Jürgens, Seed, Clueso und Rammstein.