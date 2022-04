Prognose tritt ein: Hofen/Hüttlingen gewinnt enge Kiste

Die SG Hofen/Hüttlingen trat im direkten Verfolgerduell der Handball-Landesliga auf die Männer des TSV 1848 Bad Saulgau. In einer umkämpfen Partie konnte sich die Spielgemeinschaft am Ende mit 25:24 durchsetzen und die zwei nächsten Auswärtspunkte sichern.

Der TSV hatte bereits in seinem vergangenen Heimspiel eine Niederlage gegen den Tabellenführer einstecken müssen. Dementsprechend hoch waren die Motivation und das Auftreten der Spieler aus Bad Saulgau. Daraus entwickelte sich von Beginn an ein spannendes Spiel, ein Kopf an Kopf rennen, bei dem jedes Team abwechselnd die Führung übernahm. Im Verlauf der ersten Halbzeit fand die Abwehr der SG immer besser ins Spiel und konnte so einige wichtige Ballgewinne erzielen. Im Angriff war man vor allem über die Außenpositionen erfolgreich und konnte sich so eine zwei Tore Führung zum Halbzeitstand von 10:12 herausspielen. „Das wird eine Begegnung auf Augenhöhe, eine wirklich enge Kiste“, prophezeite Head-Coach Sebastian Adam bereits im letzten Training. Der Verlauf der zweiten Halbzeit zeigte dann, dass sich diese Prognose bewahrheitete.

Zu Beginn der zweiten Hälfte gelang es zwar der Spielgemeinschaft den Vorsprung auf drei Tore zu vergrößern, allerdings nicht das Spiel vorzeitig für sich zu entscheiden. Auch der TSV hatte die Partie noch nicht abgeschrieben. Durch die stark auftretenden Außenspieler konnte Bad Saulgau sich immer weiter herankämpfen und so in der 52. Spielminute den Führungstreffer zum 22:21 für den TSV erzielen.

Die Trainer der SG2H regierten daraufhin mit einer Auszeit. Diese zeigte auch Wirkung und angeführt vom Youngster Marius Haas gelang es der SG zuerst den Ausgleich und in der 58. Minute dann den Führungstreffer zum 24:25 zu erzielen. Im entscheidenden Angriff hatte Bad Saulgau daraufhin die Möglichkeit zum Ausgleich, scheiterten aber am Torhüter der Spielgemeinschaft, Jonas Rathgeb, welcher damit den Entstand der Partie besiegelte.

Nach diesem Spiel stehen die Landesligahandballer der SG Hofen/Hüttlingen mit 16:8 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Am 9. April steht in der Heimat das nächste Spiel gegen den BW Feldkirch an.