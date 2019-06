Proben bei großer Hitze

Die Chöre der Salvatorkirche, der Marienkirche, von Sankt Bonifatius Hofherrnweiler und die Aalener Kantorei haben am Samstag in der Ulrich-Pfeifle-Halle mit den gemeinsamen Proben für die beiden Konzerte zum 150-jährigen Bestehen des Salvatorchores am 6. und 7. Juli in der Salvatorkirche begonnen. Bei rund 200 Sängerinnen und Sängern plus einem Orchester mit nochmal etwa 50 Musikerinnen und Musikern braucht man einfach Platz zum Proben. Unter der abwechselnden Leitung von Cornelia Hirsch, Ralph Häcker, Hans-Peter Haas und Thomas Haller haben sich die Mitglieder der Chöre musikalisch sowohl aneinander, als auch an die verschiedenen Dirigenten gewöhnt, intensiv am „Te Deum“ von Hector Berlioz und der Cäcilienmesse von Charles Gounod „gearbeitet“ und dabei letzte Feinheiten einstudiert. Foto: Thomas Siedler