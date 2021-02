Prinzengarde der Sauerbachnarren - Uniformen gibt es nur Second Hand

Seit 13 Jahren tanzt die Prinzengarde der Sauerbachnarren nun schon über die Fasnet-Veranstaltungen der Ostalb. In ihrem Video beschreibt die Gardegruppe ihr derzeitig größtes Problem: Es wird immer schwieriger für alle Tänzerinnen Kleider, Hüte und Schuhe zu besorgen – alles mit Witz und ein wenig Selbstironie.

Gefällt dir dieses Video? Dann stimme jetzt ab!

Über 30 Zünfte und Fasnet-Gruppen nehmen am Videowettbewerb von Schwäbische.de teil. Der Verein, der am Aschermittwoch die meisten Stimmen für sein Video gesammelt hat, bekommt 1000 Euro und eine ganze Seite zur freien Gestaltung in der Schwäbischen Zeitung.