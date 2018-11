Primus sorgt für klare Verhältnisse

2:1 für den TV Neuler II – hört sich knapp an, hätte aber deutlicher ausgehen können im Duell mit dem SV Dalkingen in der Fußball-Kreisliga B.

Kreisliga B III: TV Neuler II - SV Dalkingen 2:1 (2:0). Tore: 1:0, 2:0 L. Karasch (26., 43.), 2:1 Grupp (85.). Trotz der Überlegenheit der Gastgeber wurde es gegen Ende der Partie nochmals sehr spannend. Der Sieg geht aber in Ordnung und hätte aus Neulerner Sicht sich höher ausfallen müssen.

SSV Aalen II (Flex) - SGM Rindelbach/Neunheim 0:4 (0:4). Tore: 0:1 Bauderer (5.), 0:2 Gentner (20.), 0:3 Steidle (21.), 0:4 Schips (37.). In einem schlechten Spiel siegte Rindelbach verdient. Aalen hatte einen rabenschwarzen Tag erwischt und fand überhaupt nicht ins Spiel.

Fachsenfeld/Dewangen - Schrezheim 4:1 (3:0). Tore: 1:0, 2:0 H. Drechsler (32., 37.), 3:0 D. Maier (45.), 3:1 (62., FE), 4:1 N. Schwarzer (67.). Die Heimmannschaft war das ganze Spiel überlegen, ging hochverdient mit 3:0 in die Halbzeit. In der zweiten Hälfte hätte der Primus noch das eine oder andere Tor mehr machen müssen. Der Sieg war auch in der Höhe mehr als verdient. Reserven: 3:0.

SG Union Wasseralfingen II - Wört II 7:0 (0:0). Tore: 1:0 Bihr (47.), 2:0 Atik (56.), 3:0 Kocayorük (58.), 4:0 T. Grupp (65.), 5:0 Özdemir (73.), 6:0 Hankele (ET, 84.), 7:0 M. Grupp (90.). Das Spiel war in der ersten Hälfte noch ausgeglichen, in der zweiten Hälfte kam Wört II völlig unter die Räder und brach auseinander.

Eggenrot - Hüttlingen II 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Schmidt (1.), 2:0 Mai (27.), 2:1 Gold (55.). Eggenrot hatte zahlreiche Chancen, scheiterte aber oft am starken Hüttlinger Torwart. Nach der 2:0-Führung verschossen die Gastgeber noch einen Strafstoß (60.), nach dem Anschlusstreffer des TSV zitterten sich Eggenroter zum Sieg.

Jagstzell - Ellwangen II 3:1 (1:0). Tore: 1:0 und 2:0 T. Ziegler (20., 58.), 3:0 S. Walter (73.), 3:1 L. Burkardt (75.). Jagstzell war über das gesamte Spiel die überlegene Mannschaft und gewann verdient.

Rosenberg - DJK SV Aalen 6:3 (2:1). Tore: 1:0 De Gruyter (12.), 2:0 Engelhard (31.), 2:1 A. Basaran (42.), 2:2 E. Basaran (55.), 3:2 Greiner (65.), 3:3 Shala (75.), 4:3 Schreckenhöfer (85.), 5:3 J. Schips (88.), 6:3 Schreckenhöfer (89.).

Bes. Vorkommnisse: Rote Karte DJK Aalen (32.). Der DJK Aalen hielt trotz langer Unterzahl gut mit. Rosenberg war zwar überlegen, konnte dies aber nicht nutzen. Aalen gelang in der 75. Minute das 3:3 und hoffte auf einen Punktgewinn. Rosenberg erzielte drei Tore in den letzten Minuten und feierte einen wichtigen 6:3-Heimerfolg.

Kreisliga B IV: Kirchheim/Trochtelfingen II - Röttingen/Oberdorf/Aufhausen 3:2 (2:0). Die SG Kirchheim/Trochtelfingen II begann sehr druckvoll und belohnte sich bis zur Halbzeit mit der 2:0-Führung, Röttingen konnte nur wenige Akzente in der ersten Halbzeit setzen. Nach der Halbzeit das gleiche Bild die SG war wieder spielbestimmend und erhöhte sogar auf 3:0. Erst danach wachte Röttingen auf, konnte aber nur noch auf 3:2 verkürzen. Ein verdienter Sieg für die SG.

Lauchheim II - Nordh.-Zippl. 0:2 (0:1). Tore: 0:1 Michel (13.), 0:2 J. Holzinger (69.). In einem ausgeglichenen Spiel brachte der Gast die Kugel zweimal im Tor unter. Lauchheim hatte zwar auch gute Chancen, doch blieb der Heimelf das Glück vor dem Tor verwehrt.

Röhlingen - Elchingen 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Rieger (15., FE), 2:0 Schilk (84.). Ein verdienter und ungefährdeter Sieg für die Heimelf. Reserven: 4:0.

SG Riesbürg - Unterkochen II 2:2 (2:1). Tore: 0:1 Kaiser (20., FE), 1:1 Roith (25.), 2:1 Hauswirth (36.), 2:2 Bareiter (56.). Die Gäste feierten einen überraschenden, jedoch nicht ganz unverdienten Punktgewinn. Im zweiten Durchgang drängte die SGR auf den Siegtreffer. Mehrere hochkarätige Chancen vereitelte jedoch der starke Gästekeeper.

Ohmenheim - Zöbingen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 M. Möndel (30.), 1:1 M. Erdeli (65.). Die Gäste gingen verdient in Führung, versäumten es aber dieses auszubauen. Der RVO kämpfte sich in die Partie und schaffte den verdienten Ausgleich. Reserven: 2:1.

Unterschneidheim - Lippach 3:1 (1:1). Tore: 1:0 Joas (4.), 1:1 Rohra (17.), 2:1 Birkle (53.), 3:1 Eigentor (72.). Keine weiteren Angaben.

Kösingen - Waldhausen II 5:1 (3:1). Tore: 1:0 D. Fischer (13.), 2:0, 3:0 J. Reiter (16., Strafstoß, 19.), 3:1 Zillich (41.), 4:1 F. Fischer (67.), 5:1 Gruber (78.).

Kreisliga B V: Altenberg - SGM Auernheim/Neresheim 4:0 (2:0). Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Forster (27., 41., 53.), 4:0 Moll (78.).

Mergelstetten II - Härtsfeld 0:4 (0:2). Tore: 0:1 Baumann (17.), 0:2 Trittel (43.), 0:3 Bötticher (50.), 0:4 Schiele (89.).