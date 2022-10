Primus SGM lässt Punkte liegen

Waldhausen II - Lauchheim II 1:1 (1:0). Tore: 1:0 C. Eiberger (35.), 1:1 M. Zawinul (88.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Waldhausen II (85.).

Kösingen - Rött./Oberd./Aufh. 2:2 (2:2). Tore: 1:0 C. Gruber (5.), 1:1 H. Bannert (28.), 2:1 N. Reiter (35.), 2:2 R. Lippmann (42., FE). Res.: 2:3.

Unterkochen II – Schloßberg 6:1 (3:0). Tore: 1:0 P. Lutfiu (5.), 2:0, 3:0, 5:0 C. Mayungu (9., 40., 57.), 4:0, 6:0 F. Kaiser (55., 62.), 6:1 P. Aubele (79.).

Die Chance vertan. Hüttlingen kann von der Niederlage von Spitzenreiter Stödtlen/Tannhausen in der Fußball-Kreisliga A II nicht profitieren.

Kreisliga A I: Mögglingen – Hohenst./Untergr. 1:1 (1:1). Tore: 1:0 S. Keskin (14.), 1:1 J. Feil (40.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Mögglingen (45+2.).

Hussenhofen - Essingen II 5:1 (1:0). Tore: 1:0 F. Barth (7.), 2:0 J. Nagel (46.), 2:1 J. Adam (53.), 3:1, 4:1 P. Schmid (70., 76.), 5:1 Eigentor (81.). Bes. Vork.: Rote Karte Hussenhofen (55.).

Kreisliga A II: Hüttlingen – Ellwangen 1:2 (0:1). Tore: 0:1 E. Erol (37.), 0:2 F. Selimi (72.), 1:2 M. Kamm (87., FE). Heimelf nicht gemeldet.

Westhausen – Bopfingen 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Bostanci (1.), 1:1, 2:1 Massopust (59.,60.) 2:2 Frosch (73.). Nach einer schwachen ersten Halbzeit, drehten beide Mannschaften nach der Pause auf. Res.: 4:1.

U. Wasseralfingen - Eigenzell-Ellenberg 3:2 (3:2). Tore: 1:0 C. Niegel (12.), 2:0 Eigentor (31.), 3:0 M. Kocayorük (40.), 3:1, 3:2 S. Lechner (41., 45+1.). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte Union (70.). Bis zur 40. Minute hatte die Union alles im Griff und führte verdient. Danach konnten die Gäste den Anschluss herstellen. Die zweite Halbzeit gehörte den Gästen, aber die Union konnte auch in Unterzahl den Vorsprung über die Zeit retten. Res.: 2:1.

Elchingen – Schrezheim 4:0 (1:0). Tore: 1:0 J. Pflanz (?), 2:0, 4:0 F. Rauwolf (?,?), 3:0 B. Sauerborn (?). Trotz ausgeglichener ersten Halbzeit, gingen die Hausherren durch einen direkt verwandelten Freistoß in Führung. Die SG versuchte nach der Halbzeit den Ausgleich herbeizuführen, jedoch erhöhte der SVE mit einem Konter auf 2:0. Mit dem 3:0 in der 72. Minute war der Wille der SG gebrochen und Elchingen gewann verdient. Res.: 1:2.

SSV Aalen – Röhlingen 1:4 (1:3). Tore: 0:1 S. Epacher (11.), 0:2 J. Brendle (21.), 1:2 A. Fazlijaj (35.), 1:3 Eigentor (45.+1), 1:4 T. Rieger (65.). Die erste halbe Stunde verschlief der SSV total und lag nach 30 Minuten mit 0:2 im Rückstand. In der 35. Minute keimte mit dem Anschluss wieder Hoffnung auf. Hochkarätige Chancen zum Ausgleich wurden nicht genutzt. In der 45. Minute der endgültige K.o., als nach einer Flanke der Ball ins eigene Tor zum 1:3 abgefälscht wurde. In der zweiten Halbzeit versuchte der SSV alles, jedoch wollte nichts mehr zusammenlaufen.

Kirchh./Dirgenh. - Stödtlen/Tannhausen 1:0 (0:0). Tor: Christoph Schindele (55., FE). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karten Kirch./Dirgenh. (85., 89.). Heimelf hat nicht gemeldet.

Adelmannsfelden – Kerkingen 2:3 (0:1). Tore: 0:1 k. A. (39.), 1:1, 2:2 D. Hahn (53., 77.), 1:2 k. A. (65., FE), 2:3 k. A. (85.). Ein äußerst schmeichelhafter Auswärtssieg für Kerkingen. Adelmannsfelden hat gerade in Halbzeit zwei deutlich mehr vom Spiel und zahlreiche Torchancen. Res.: 3:1.

Rosenberg – Zöbingen 3:1 (2:1). Tore: 0:1 G. Gruber (15.), 1:1 D. Hirschle (17.), 2:1 J. Hauber (30.), 3:1 A. Greiner (85.). Zöbingen ging früh in Führung, doch Rosenberg glich direkt im Gegenzug aus, war überlegen und gewann verdient. Res.: 3:1.