Premiere an der Stoa: „Benefiz – Jeder rettet einen Afrikaner“

„Benefiz – Jeder rettet einen Afrikaner“ heißt das Stück von Ingrid Lausund, das am Freitag, 20. Januar, um 20 Uhr im Aalener Theater Stoa (Spiel und Theaterwerkstatt Ostalb) Premiere feiert – ein Stück zum Lachen und sich am Lachen verschlucken. mit dem Potenzial, die Welt ein wenig nachdenklicher zu hinterlassen als wir sie vorgefunden haben. Was passiert, wenn eine Gruppe Ehrenamtlicher „verantwortungsbewusstes Weltbürgertum“ probt und versucht, getrieben von „man muss doch was tun gegen das Leid dieser Welt!“. eine Benefizveranstaltung für eine Schule in Afrika auf die Beine zu stellen?

Man ahnt es schon: Technische Pannen, Missverständnisse, skurrile Wortgefechte und persönliche Befindlichkeiten. Kurz, es menschelt kräftig. Und natürlich lassen die Charaktere dabei keinen Fettnapf rund um das Thema Rassismus und Entwicklungshilfe aus, sondern schlittern – immer wohlwollend, jedoch völlig unbeholfen – von einer Peinlichkeit zur nächsten. Ingrid Lausund, die auch für die bekannte Serie „Der Tatortreiniger“ schrieb, schafft mit ihrem Stück einen Balanceakt zwischen Humor und Moral.

Unter der Regie von Ben Retetzki spielt das „Theater ohne Aufsicht“ (TOA). Weitere Termine (jeweils 20 Uhr): 21., 25., 27 und 29. Januar, 1., 3. und 4. Februar.