Premiere am Stadttheater: Unmögliche Liebe ist möglich

Angewandte Physik: Intendant Tonio Kleinknecht hat am Aalener Stadttheater „Heisenberg“ des britischen Dramatikers Simon Stephens inszeniert. Bei der Premiere am Samstagabend hatte das Publikum nicht nur Freude an den beiden Hauptdarstellern, sondern vor allem am tollen Bühnenbild von Annette Wolf, das dem Stück den richtigen Dreh gab – im Wortsinn.

Quantenphysik im normalen Leben

Tiefere Kenntnisse der Quantenphysik waren glücklicherweise nicht notwendig. Zur Einführung: Werner Heisenberg, Namensgeber des Stücks, ein deutscher Physiker und Nobelpreisträger, formulierte 1927 die nach ihm benannte Heisenbergsche Unschärferelation, die besagt, dass bestimmte Messgrößen eines Teilchens nicht gleichzeitig beliebig genau bestimmt sind. So weit, so gut.

Was das im normalen Leben, in der Liebe bedeutet, das versucht das Stück zu klären – am Beispiel einer eigentlich unmöglichen Beziehung. Denn Georgie (Diana Wolf) und Alex (Bernd Tauber) kommen aus verschiedenen Welten, als sie sich zufällig (?) in einem Londoner Bahnhof kennenlernen.

Auftaktszene: Ein Mann sitzt einsam auf einer Wartebank am Bahnhof, Rap-Musik aus den Lautsprechern. Auftritt Georgie – und mit einem Kuss in den Nacken beginnt die Geschichte. Man könnte auch sagen, das Karussell beginnt sich zu drehen, doch dazu später mehr. Alex ist 73 Jahre alt, Metzger, griesgrämig, wortkarg. Georgie hingegen ist über 30 Jahre jünger. Die Sprache der Physik drückt das so aus: Zwei Teilchen treffen aufeinander.

Wir treffen also auf ein ungleiches Paar. Diana Wolf spielt die Georgie mit herrlich schrillem Unterschichtencharme. Sie redet wie ein Wasserfall, ist bunt, launisch, zickig, aufdringlich, lügt, dass sich die Balken biegen: „Finden Sie mich anstrengend, aber bezaubernd?“, fragt sie Alex schon in der ersten Szene.

Alex hingegen ist ein mürrischer älterer Herr, genervt, verbittert. Bernd Tauber hat deutlich weniger Text, aber das macht seine Aufgabe nicht einfacher. Seine Bühnenpräsenz holt er sich über die Mimik und mit knochentrockenen Kommentaren. „Heutzutage sind alle ganz besessen von Gefühlen“, sagt er, als er in der Fleischerküche ein Schnitzel klopft. Warum er Metzger geworden sei, fragt Georgie beim Kennenlernen: „Ich liebe Tiere, ihre Nähte, Kühe haben Nähte. Und ich mag Messer“, antwortet Alex trocken.

Zwei Welten prallen aufeinander – und sie tun es mit so viel Wucht, wie es sein solches Kammerspiel zulässt. „Heisenberg“ ist keine Komödie, bietet aber Humor genug. Und Tiefgang: „Die Welt ist ein rotierender Wirbel aus Schwerkraft und Materie im Raum. Die Vorstellung, im Angesicht dessen aufrecht zu stehen, ist offen gesagt verwirrend“, sinniert Georgie. Das war’s dann aber auch mit der Physik.

Und in der Aalener Inszenierung rotiert diese Welt tatsächlich. Annette Wolf ist mit dem Bühnenaufbau ein großer Wurf gelungen. Das drehbare Stahlgestell ist Bahnhof, Restaurant, Fleischerküche und Bett und nimmt nach der Pause – wie das Stück – richtig Fahrt auf. Mit Schwung rast das Stück Richtung stürmisches Ende. Ein glückliches, ein optimistisches, ein schönes Ende. Oder, um’s mit Georgie zu sagen: „Als wäre die Welt voller Wunder!“ Oder mit Alex: „Ich habe jetzt erstmals das Gefühl zu verstehen, wie das Scheißding funktioniert!“ Gehen wir mal davon aus, dass damit das Leben gemeint ist. Unmögliche Liebe ist möglich.