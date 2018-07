Preisverleihung beim Stützel-Symposium

Am Dienstag, 3. Juli, um 16 Uhr wird an der Hochschule Aalen das zweite Symposium zu Ehren von Professor Wolfgang Stützel abgehalten. Der Aalener Professor für Volkswirtschaftslehre und Mitglied des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung war einer der kreativsten, vielseitigsten und einer der umstrittensten deutschen Ökonomen. Mit den Professoren Lars Feld und Peter Bofinger sind zwei aktuelle Wirtschaftsweise zu Gast in Aalen.

Wolfgang Stützels 1977 in der „Zeit“ veröffentlichter Beitrag „Die fünf Todsünden“ wird vielfach als bedeutsam für die Umkehr der FDP in Richtung Marktwirtschaft gewertet. Dieser Schwenk bedingte den Übergang von der sozialliberalen zur christlich-liberalen Koalition im Jahr 1982. Die Regierung Kohl hat jedoch nur wenige Inhalte dieses Papiers umgesetzt. Dies war erst Gerhard Schröder ab 1998 vorbehalten. In einem Vortrag im Studium Generale zeichnet Lars Feld diese Entwicklung nach. Feld ist Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Freiburg, Leiter des Walter-Eucken-Instituts und einer der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung. Darüber hinaus vergleicht er die späteren Reformen mit den Ideen Stützels. Schließlich wagt Lars Feld eine Antwort auf die Frage, was die Reformen der Agenda 2010 bewirkt haben.

Neben Lars Feld werden Professor Bofinger, Aalens Oberbürgermeister Thilo Rentschler, Hochschulrektor Gerhard Schneider und der Dekan der Fakultät Wirtschaftswissenschaften, Ingo Scheuermann, am Symposium teilnehmen. Die Veranstaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadt Aalen und der Aalener Fakultät Wirtschaftswissenschaften.

Erinnerung an Stützels Verdienste

Auf dem Symposium wird der Wolfgang-Stützel-Gedenk-Preis für besonders innovative, herausragende Abschlussarbeiten an Studierende vergeben, um an die Verdienste und das Leben Stützels zu erinnern. Der Preis, der von der Murrplastik Systemtechnik GmbH aus Oppenweiler gestiftet wird, umfasst eine Reise nach Berlin. Die Preisträger werden vom Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung empfangen und haben die Möglichkeit, mit den fünf Wirtschaftsweisen zu diskutieren.